Eski Aliağa Belediye Başkanlarından Hakkı Ülkü yaşamını yitirdi. Uzun bir süredir rahatsızlığı sebebiyle tedavi gören Ülkü'nün cenazesi 22 Ocak Perşembe günü Karşıyaka Beşikçioğlu Camii’nden öğle namazına müteakip kaldırılacak.

HAKKI ÜLKÜ KİMDİR?

Üç dönem Aliağa Belediye başkanlığı ve bir dönem de CHP'den İzmir milletvekilliği yapan Hakkı Ülkü, 1946 Manisa'da doğdu. AÖF Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimlerinden mezun olan Ülkü, 1972 yılında CHP'de başlayan politik yaşamında Gençlik Kolları başta olmak üzere, 1977-1980 yılları arasında Belediye Meclis Üyeliği, 1983-1985 Yılları arasında SODEP KURUCU üyeliği ve belediye başkan adaylığı ve ilçe başkanlığı yaptı. 1985 - 1988 yılları arasında iki partinin birleşmesiyle ortaya çıkan SHP'de yine ilçe başkanlığı yaptı. 1989 yılında yapılan yerel seçimlerde İzmir / Aliağa'da SHP'den belediye başkanlığa seçildi.1994 ve 1999'da yenilenen yerel seçimlerde de belediye başkanlığına seçilen Ülkü, 2002 yılında İzmir 2. bölge seçilerek milletvekili oldu. Görevi esnasında İçişleri Komisyonunda çalışmış ve partinin grup sözcüsü görevlerini yürüttü. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev alan Ülkü, Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Ege ve Kıyı Ege Belediye Başkanlığı, Çandarlı Körfezi Belediyeler Birliği Başkanlığı, Nazım Hikmet Vakfı Üyeliği, Lozan Mübadileri Vakfı Üyeliği, Türk-Yunan Dostluk Derneği Üyeliği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kurucu Üyeliği, Aliağa Eğitim ve Gelişim Vakfı Başkanlığı, Aliağa Spor Vakfı Başkanlığı, Aliağa Belediyespor Başkanlığı, Dil Derneği üyeliği, 650 Konukluk Yapı Kooperatifi Başkanlığı, Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) üyeliği görevlerini üstlendi. Orta derecede Fransızca bilen Ülkü, evli ve iki çocuk babasıdır.