Halet Çambel ve Nail Çakırhan anıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Ula Belediyesi iş birliğinde düzenlenen ‘Akyaka Gün Batımı Konseri – Halet Çambel & Nail Çakırhan Anma Konseri’10 Ekim Cumartesi günü Akyaka Pazar Yeri’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akyaka’nın kültürel ve mimari kimliğine önemli katkılar sunan Halet Çambel ve Nail Çakırhan’ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen konsere, Ula Belediye Başkanı Mehmet Canel, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Durmuş Ali Öztürk ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AKYAKA’DA SANAT DOLU AKŞAM

Şef Tolga Taviş yönetiminde gerçekleştirilen konserde, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası ile Altera Ensemble topluluğu sahne aldı. Konserde soprano Zibelhan Dağdelen, piyanist Suzan Sayın, akordiyon sanatçısı M. Reşat Güner, viyolonsel sanatçısı Simge Keskin, keman sanatçısı Ahmet Eren, kontrbas sanatçısı Bora Çamoğlu, ney sanatçısı Yavuz Akalın ve gitar sanatçısı Ege Tokatlı müzikseverlerle buluştu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası Başkemancısı Diğdem Güvenç de konserde sahne aldı.