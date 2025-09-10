‘Hasan Tahsin ve Milli Mücadele Kahramanlarını Yaşatma Derneği’ yeniden kuruldu

1978’de kurulan ve 12 Eylül Darbesi sonrası kapatılan ‘Hasan Tahsin’i Yaşatma Derneği’, ‘Hasan Tahsin ve Milli Mücadele Kahramanlarını Yaşatma Derneği’ adıyla yeniden kuruldu. Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy ve Dr. Ümit Yaşar Işıkhan’ın ‘Manevi Kurucu’ olduğu, çok sayıda gazetecinin de üye olarak yer aldığı dernek, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve gazetecilerin katılımıyla Hasan Tahsin İlk Kurşun Anıtı önünde çelenk sunumu yapıldı.

BAŞKALDIRIŞIN SİMGESİ

Derneğin çok kıymetli bir iş yaptığını ifade eden İGC Başkanı Dilek Gappi, “Gazeteciler olarak ne zaman zora, karamsarlığa düşsek aklımıza Mustafa Kemal Atatürk ve Hasan Tahsin gelir. Yılmamak, haksızlıklara, baskılara ‘hayır’ diyebilmek, gerektiğinde birçok mücadeleyi göze alabilmemiz gerek. İGC olarak her zaman yanınızdayız. 15 Mayıs’larda İzmir’i sarsmalı, o günün sadece bir anma günü olmadığını ifade etmeliyiz. Hasan Tahsin’in bir ülkenin başkaldırışının simgesi olduğunu vurgulamalıyız. Hasan Tahsin’in mirasını sonsuza kadar yaşatmak zorundayız. Gazeteciler olarak her zaman ‘Fikri isyanlarımızı kalemlerimizle tazmin etmeye devam edeceğiz’” dedi.

HASAN TAHSİN BELGESELİ

İzmirli gazetecilerin cesaretini Hasan Tahsin’den aldıklarını vurgulayan Başkan Gappi, “Gazeteci-Yazar Yaşar Aksoy ile birlikte Hasan Tahsin Belgeseli’ni de çekiyoruz. Uluslararası arenada da ses getirecek bir yapıt olmasını istiyoruz. En kısa zamanda sizlerle buluşturacağız” diye konuştu.

“ÖLÜMSÜZ BİR KAHRAMAN, KORKUSUZ BİR VATANSEVERDİ”

Hasan Tahsin’in şehit olmasıyla birlikte başlayan hareketin Kuva-yi Milliye’yi doğurduğuna dikkat çeken Hasan Tahsin ve Milli Mücadele Kahramanlarını Yaşatma Derneği Başkanı Dr. Ümit Yaşar Işıkhan, “Ölümsüz bir kahraman, korkusuz bir vatanseverdi. Türk halkının direnişinin sembolüdür. Toplumsal bir görev için yola çıkıyoruz. Komiteler oluşturacağız, görevler vereceğiz. Hasan Tahsin’i yaşatmak için var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca Hasan Tahsin Anıtı için mücadele veren, ölümsüz kahramanı sonsuza kadar yaşatan İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne de çok teşekkür ederiz” dedi.