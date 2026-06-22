Hekim Birliği Sendikası: Kayyım ataması yok, süreç yargıda

Hekim Birliği Sendikası, sendikanın 2. Olağan Genel Kurulu’na ilişkin açılan iptal davası ve kamuoyunda gündeme gelen “kayyım atandı” iddiaları hakkında açıklama yaptı. Genel Başkan Hatice Çerçi Balcı, ilk derece mahkemesi kararının kesinleşmediğini vurgulayarak, sendikaya atanmış bir kayyım bulunmadığını ifade etti.

“MESLEK ONURUNU SAVUNMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ”

Balcı, şunları kaydetti: “Hekim Birliği Sendikası, kurulduğu günden bu yana yalnızca ve yalnızca hekimlerin yanında olmak, hekimlerin çalışma koşullarını iyileştirmek, özlük haklarını korumak ve hekimlik mesleğinin onurunu savunmak amacıyla mücadele etmektedir. Bu mücadele; kimi zaman hastane koridorlarında, kimi zaman idari başvurularda, kimi zaman mahkeme salonlarında, kimi zaman da kamuoyu önünde verilmiştir. Ancak her koşulda çizgimiz aynı olmuştur: hukukun üstünlüğü, hekim emeğinin değeri ve meslek onurunun korunması. Son günlerde kamuoyunda Sendikamıza ilişkin ‘kayyım atandığı’ yönünde gerçeği yansıtmayan, eksik ve yanıltıcı birtakım iddiaların dolaşıma sokulduğu görülmektedir. Üyelerimizin ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.”

"YARGI KARARLARINA SAYGILIYIZ"

30-31 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Hekim Birliği Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu’na karşı iptal davası açıldığını ifade eden Balcı, “İlk derece mahkemesi tarafından yapılan yargılama sonucunda, genel kurulun iptaline ve kararın kesinleşmesi sonrasında Sendikanın üç kayyım nezaretinde genel kurula götürülmesine karar verilmiştir. Ancak altını özellikle çizmek isterim ki; ilk derece mahkemesi tarafından verilen bu karar kesinleşmiş ve icra edilebilir nitelikte bir karar değildir. Bu karar, hukuki süreç tamamlanmadan Sendika yönetiminin görevini sona erdiren bir sonuç doğurmamaktadır. Dolayısıyla bugün itibarıyla Hekim Birliği Sendikası’na atanmış bir kayyım bulunmamaktadır. Merkez Yönetim Kurulumuz görevinin başındadır. Sendikamız, hekimlerin hakları için çalışmalarına aynı kararlılıkla devam etmektedir. Söz konusu ilk derece mahkemesi kararına karşı öncelikle istinaf kanun yoluna, ardından gerekli görülmesi hâlinde temyiz kanun yoluna başvurulacaktır. Genel kurulun iptaline ilişkin karar, Yargıtay süreci de tamamlanarak kesinleşmediği sürece hukuken nihai sonuç doğurmayacaktır. Hekim Birliği Sendikası, bugüne kadar kanunu ve hukukun üstünlüğünü savunmuş; hekimlerin hakları için verdiği mücadelede pek çok kazanımı hukuk yoluyla elde etmiştir. Dün olduğu gibi bugün de hukuka bağlıyız. Yargı kararlarına saygılıyız. Ancak hukuka aykırı, usulsüz ve sendika iradesini yok sayan her girişimin de karşısında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"YETKİSİZ, İZİNSİZ GENEL BAŞKANLIK MAKIMINA GİRİLDİ"

2. Olağan Genel Kurul öncesinde, 2025 Haziran ve Temmuz aylarında, seçim sürecine gidilmeden önceki dönemde bazı kişiler tarafından Sendika iradesini ve üyelerin demokratik tercihlerini hiçe sayan girişimlerde bulunulduğunu aktaran Balcı, şöyle devam etti: "Soyut ve mesnetsiz iddialar üzerinden, yetkisiz şekilde ayrı bir karar defteri ve imza sirküleri çıkarılmış; bu belgelerle resmi makamlar nezdinde işlem yapılmaya çalışılmıştır. Bu hususa ilişkin olarak İzmir 4. İş Mahkemesi nezdinde açılan davada; İzmir 8. Noterliği’nin 20/06/2025 tarihli, 3577 ve 3585 yevmiye numaralı karar defteri tasdik işleminin, bu defterde yer alan kararların ve İzmir 15. Noterliği’nin 7776 yevmiye sayılı imza sirkülerinin iptali talep edilmiştir. Mahkeme, 16/06/2026 tarihinde verdiği kararla, söz konusu yetkisiz karar defterinin, imza sirkülerinin ve bu kapsamda alınan kararların geçersizliğine hükmetmiştir. Yaşanan süreç yalnızca hukuki bir tartışmadan ibaret değildir. Maalesef olaylar, Sendikamızın kurumsal ciddiyetiyle ve hekimlik mesleğinin onuruyla bağdaşmayacak boyutlara ulaşmıştır. Hekim Birliği Sendikası Genel Merkezi’nin bulunduğu İzmir’deki ofisimizde, Genel Başkan odası çilingir marifetiyle hukuka aykırı şekilde açılmak istenmiş; bu girişim başarıya ulaşmayınca oda kapısı cebren açılarak, yetkisiz ve izinsiz şekilde Genel Başkanlık makamına girilmiştir.”

"KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

“Bu olaylar sebebiyle, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı olarak kendimi güvende hissetmemem nedeniyle yargı mercilerine başvurmak zorunda kaldım ve ilgili kişiler hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım” diye devam eden Balcı, “Elbette bu tablo hepimiz açısından son derece üzücü ve düşündürücüdür. Buradan açıkça sormak gerekir: Kendilerini hekim haklarının savunucusu olarak tanıtan kişiler, hekimlerin hakkını savunmak yerine neden cebre, zora, yetkisiz işlemlere ve hukuka aykırı girişimlere başvurmuştur? Yine bu süreç kapsamında, yetkisiz karar defteri ve imza sirküleri çıkarılması, yetkisiz kararlar alınması ve resmi daireler nezdinde gerçeğe aykırı beyanda bulunulması iddialarıyla ilgili olarak bir kişi hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/130562 soruşturma numaralı dosyasında, 18/11/2025 tarihinde özel belgede sahtecilik suçundan iddianame düzenlenmiştir. İddianamenin kabulü sonrasında ilgili kişi, İzmir 51. Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde sanık sıfatıyla yargılanmaya başlamış; ayrıca resmi belgede sahtecilik suçu yönünden de değerlendirme yapılması ihtimali kapsamında savunması istenmiştir. Tüm bu süreçler göstermektedir ki; bugün kamuoyuna ‘kayyım’ söylemleriyle yansıtılmaya çalışılan mesele, gerçeğin yalnızca bir kısmının eksik ve yanıltıcı biçimde sunulmasından ibarettir. Bizim mücadelemiz makam mücadelesi değildir. Bizim mücadelemiz; hekimin emeği, hekimin güvenliği, hekimin itibarı ve hekimin geleceği içindir. Hekim Birliği Sendikası olarak bugüne kadar nasıl dimdik ayakta kaldıysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"HEKİM BİRLİĞİ SENDİKASI GÖREV BAŞINDADIR, HEKİMLERİN YANINDADIR"

Hekimlerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, özlük haklarının geliştirilmesi, sağlıkta şiddetin önlenmesi, nöbet ve icap angaryalarının sona erdirilmesi, adil ve güvenli bir sağlık sistemi kurulması için mücadelerinin süreceğini belirten Balcı, üyelere "Ben, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı olarak, görevde olduğum sürece hekim haklarını hukukun üstünlüğüyle savunmaya devam edeceğim. Hekimler için daha adil, daha güvenli, daha çalışılabilir bir Türkiye hedefiyle; emeğimizi, bilgimizi, gücümüzü ve inancımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın: Hekim Birliği Sendikası dün olduğu gibi bugün de dimdiktir. Hekim Birliği Sendikası görev başındadır. Hekim Birliği Sendikası hekimlerin yanındadır. Unutmayalım, birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için. Gelin ayrışmadan, yılmadan, korkmadan ve hukuktan sapmadan birlik olalım. Çünkü hekim güçlü olursa sağlık sistemi güçlü olur. Hekim güvende olursa toplum güvende olur. Hekim hakkını alırsa adalet yerini bulur” diye seslendi.