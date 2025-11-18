Helil Kınay’dan kentsel dönüşüm hamlesi: Rant yurttaşa dönsün

Karabağlar Belediyesi, afet riski taşıyan bölgelerde yapılacak kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk adımını Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap alanında attı. Bakanlar Kurulu kararıyla Riskli Alan ilan edilen bölgede yaklaşık 6 hektarlık alanda yürütülecek dönüşüm için planlama ve ön hazırlık süreçleri tamamlandı. Karabağlar Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Kentsel Dönüşüm Ofisi hizmete açıldı. Açılışa Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, başkan yardımcıları ve belediye yöneticileri katıldı.

Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap bölgesinde 236 yapı, 470 bağımsız bölüm ve 381 hak sahibi bulunuyor. Büyük bölümünü düşük katlı, eski ve deprem riski yüksek yapıların oluşturduğu alanda plansız, ruhsatsız ve yetersiz sosyal donatılı bir yapılaşma hâkim. Proje kapsamında alan; yüzde 60 imarlı alan, yüzde 16 park alanı ve yüzde 24 yol düzenlemesi olacak şekilde yeniden planlandı.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM HEPİMİZİN KANAYAN YARASI”

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, kentsel dönüşüm sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Kınay, hem Karabağlar’ın hem de Türkiye’deki tüm kentlerin ortak sorunu olan kentsel dönüşümün ancak doğru planlama, güçlü iş birliği ve yurttaşın hakkını koruyan bir yaklaşımla başarıya ulaşabileceğini vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM TÜM KENTLERİN ORTAK SORUNU

Başkan Helil Kınay, kentsel dönüşümün uzun yıllardır ülkenin çözülemeyen meselelerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Kentsel dönüşüm hepimizin kanayan yarası. Yurttaş olarak da, kurumlar olarak da bu konunun çözümü için çaba sarf ettik; ancak olması gereken hızla, beklediğimiz ölçüde ilerlemedi. Biz Karabağlar Belediyesi olarak sağlıklı ve güvenli barınma hakkını önceliyoruz. Vatandaşımızın yerinde, komşularıyla, geçmişiyle bağını koparmadan yaşayacağı bir dönüşüm hedefliyoruz” diye konuştu.

Kınay, kentsel dönüşümün çok paydaşlı bir süreç olduğuna vurgu yaparak, “Bu süreç yalnızca bir belediyenin ‘ben yaptım oldu’ anlayışıyla yürütebileceği bir süreç değildir. Bakanlık, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyesi, yatırımcılar, vatandaşlar ve basın bu işin tüm paydaşlarıdır. Hep birlikte doğru yönetirsek sonuç alabiliriz. Yurttaşlarımız haklı olarak ‘Ne kadar ödeyeceğim? Ne zaman evime yerleşeceğim? Sonuç ne olacak?’ diye soruyor. Ama bu sorulara sağlıklı bir şekilde cevap verebilmek için tüm aşamaların doğru ve şeffaf yürütülmesi gerekiyor. Biz bu yüzden tüm süreci başından sonuna kadar kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz” dedi.

“KARABAĞLAR KÜÇÜK TÜRKİYE’DİR”

Kınay, Karabağlar’ın sosyal ve mekânsal yapısına ilişkin “Karabağlar, İzmir’in en büyük ilçesi ve adeta küçük Türkiye’dir. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanı olan 540 hektarlık bölge Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yetkisindedir. Bu alanın hızlı ve sağlıklı bir şekilde dönüştürülmesi Karabağlar’ın geleceği için kritik önemdedir” diye konuştu.

BAKANLIĞA ÇAĞRI: SÜRECİ HIZLANDIRMAK ZORUNDAYIZ

Kınay, bakanlığın yetkisinde bulunan bölgelerde dönüşüm sürecinin hızlanması gerektiğini vurgulayarak, “Biz ilçe belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Ama bakanlığın da kendi sorumluluğundaki alanda çalışmaları hızlandırması gerekiyor. Vatandaşlarımız yıllardır sonuç bekliyor. Bu bölgelerde planlama ve uygulama süreçlerinin bir an önce netleşmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR İLE ORTAK HEDEF: RANT YURTTAŞA DÖNSÜN

Başkan Kınay, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalara da değinerek, “İzmir Büyükşehir Belediyemizin yetkisindeki bölgelerde de aynı ilkeyi savunuyoruz: Rant vatandaş içindir. Sağlıklı, güvenilir, yaşanabilir alanlar oluşturmak ve vatandaşın haklarını korumak temel hedefimizdir” şeklinde konuştu.

“KARABAĞLAR AİLESİNİN HAKKINI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ”

Kınay, “İster bakanlık yetkisinde olsun, ister büyükşehir yetkisinde… İlçe belediyesi olarak biz, Karabağlar ailesinin tüm haklarını savunmak için sürecin her aşamasında masada olacağız. Planlama, yapım ve sonrasında kent yaşamını korumak adına sorumluluğumuzu yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

"RUHSATLI YAPI YETERLİ SEVİYEDE DEĞİL"

Açılışta konuşan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, kentsel dönüşüm süreci ve projenin detayları hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Başkan Yardımcısı Özlem Şenyol Kocaer, Karabağlar’ın 2009 yılında ilçe olduğunu hatırlatarak, “İzmir’in en kalabalık metropol ilçelerinden biriyiz. İlçemiz yaklaşık 10 bin hektarlık bir alana sahip” diye konuştu. Kocaer, ilçede yapı stokunun büyük kısmının eski olduğunu belirterek, “53 binin üzerinde yapımız, 200 binin üzerinde bağımsız bölümümüz var. 2007 sonrası ruhsatlı yapı oranı ise yeterli seviyede değil. Depreme dayanıklı, güvenli konut sayımızın düşük olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Karabağlar’ın çok büyük bir bölümünde kentsel dönüşüm ihtiyacının bulunduğunu vurgulayan Kocaer,. “Riskli alanlar, rezerv alanlar, afete maruz bölgeler… İlçenin çok geniş kısmı dönüşüm gündemiyle iç içe. Bu nedenle çalışmalarımızı sistemli bir şekilde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Kocaer, 2024 Eylül ayında Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kurulduğunu hatırlatarak:

“Disiplinler arası bir yapıyla çalışıyoruz. Sosyolog, psikolog, mimar, şehir plancısı ve mühendislerden oluşan güçlü bir ekip kurduk” dedi. Müdürlüğün riskli yapı süreçlerinden yıkım ve başvurulara kadar tüm süreci yönetmekte olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm hakkında “Amacımız; doğal afetlere dayanıklı, modern ve güvenilir konutlar üretmek. Yerinde dönüşüm ilkesiyle tüm hak sahiplerinin yine bölgede yaşamaya devam etmesini sağlamak istiyoruz” diyen Kocaer, ayrıca yeşil alanları, altyapıyı, ulaşımı ve sosyal donatıları kapsayan bütüncül bir planlama yaklaşımı benimsediklerini söyledi.

OSMAN AKSÜNER MAHALLESİ 1. ETAP PROJESİ

Kocaer, açılışı yapılan ofisin alanı olan Osman Aksüner Mahallesi 1. Etap projesine ilişkin şu bilgileri verdi: Kocaer, “2013 yılında Bakanlar Kurulu tarafından riskli alan ilan edilen 106 hektarlık bölgenin kuzeyinde, 6 hektarlık birinci etabı dönüşüme açıyoruz. Bu alan tek konut alanı olarak planlanan bölge olduğu için dönüşüme burada başlıyoruz” şeklinde konuştu. Bölgenin mevcut yapıları hakkında konuşan Kocaer, “İki katlı, üç katlı, ruhsatsız, mühendislik hizmeti almamış yapılar var. Birçoğu terk edilmiş durumda. Bu bölgenin güvenli yapılara kavuşması artık zorunluluk hâline geldi” dedi.

ALANDAN SAYISAL VERİLER

Projeye ilişkin rakamları paylaşan Kocaer şunları söyledi: 6 hektarlık alanda 236 yapı, 470 bağımsız bölüm, 381 hak sahibi, 213 adet parsel, Toplam 61.814 m² inşaat alanı bulunuyor. Alanda nüfusun yıllar içinde azaldığını belirten Kocaer, “Mevcut nüfus 687 kişi. Yaşlı nüfus oranı yüksek ve bağımlılık oranı da dikkat çekici seviyede. Sosyal ve bakım hizmetleri açısından da özel planlama ihtiyacı var” dedi.

TARİHİ SU KEMERLERİ VURGUSU

Kocaer, alanın doğu sınırındaki Kızılçubuk su kemerlerine özel bir parantez açarak, “Roma dönemine kadar uzanan tarihi su kemerleri, bu bölgenin belleğidir. Yeni projede bu tarihi değeri görünür kılmak, korumak ve kent yaşamına katmak istiyoruz” diye konuştu. Yeni planlamada 7 kata kadar yapılaşma, artırılmış yeşil alanlar ve düzenli bir ulaşım ağı bulunduğunu söyleyen Kocaer, "Amaç; düzenli, sağlıklı, yeşil alanları artırılmış, modern bir yaşam alanı oluşturmak. Karabağlar’ın geleceğini birlikte inşa edeceğiz” dedi.