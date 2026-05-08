Hemşireler tükendi sistem çöküyor

Hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü anısına her yıl 12 Mayıs’ta kutlanan Uluslararası Hemşireler Günü’ne sağlık emekçileri derin bir krizin gölgesinde gidiyor. Hemşireler ve Tüm Sağlık Profesyonelleri Sendikası (HEP-SEN) İzmir Şube Başkanı Kemal Yılmaz, Türkiye’deki hemşire sayısının OECD ortalamasının çok altında olduğunu, düşük ücretler, ağır iş yükü ve bitmek bilmeyen şiddet vakaları nedeniyle sistemin çökme noktasına geldiğini söyledi.

‘300 BİN YENİ İSTİHDAM ŞART’

Personel eksikliğinin halkın nitelikli sağlık hizmeti almasını engellediğini ifade eden Kemal Yılmaz, “Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) ülkelerinde bin kişiye düşen hemşire sayısı ortalama 9.2 iken bu oran ülkemizde 2.4 seviyelerindedir. Hızla yaşlanan toplumumuzda sağlık kurumlarına başvuru sayısı 1.5 milyarın üzerindedir. Haftalık çalışma saatlerinin 70 saati bulduğu kamu hastanelerinde mevcut hemşire istihdam yetersizliğinin faturası kaliteli sağlık hizmetinden yoksun bırakılan kamuya kesilmektedir. OECD standartlarında vatandaşa hizmet verebilmemiz için 300 binin üzerinde hemşire istihdamı gerekmektedir. Lakin son bakanlık atamalarına baktığımızda bu rakam 10 binleri dahi geçmemektedir” dedi.

“SAATLİK NÖBET ÜCRETİ 137 TL”

Hemşirelerin sosyal hayattan kopuk, sadece çalışma odaklı bir yaşama mahkûm edildiğini ve ekonomik olarak yoksulluk sınırının altında kaldığını belirten Kemal Yılmaz, “Derinleşen enflasyonda kamuya 7/24 kesintisiz hizmet veren hemşireler yetersiz ve adaletsiz ek ödemeler altında yoksulluğa mahkûm edilmektedir. Yoğun iş yükü altında her ay fazla mesai sürelerimiz 100 saatleri aşmaktadır. Kendi hayatından, çocuğunun hayatından çalarak, bayram görmeden, gün ışığı görmeden tüm zamanını kamuya hizmet için harcayan hemşirelerin saatlik nöbet ücreti 137 TL’dir” diye konuştu.

‘SAĞLIKTA ŞİDDET POLİTİKTİR’

Son yıllarda artan sağlıkta şiddet vakalarının da ancak caydırıcı politikalarla çözülebileceğini belirten Yılmaz, “Sağlıkta şiddet politiktir. Caydırıcı cezaların hayata geçirilmediği, güvenlik önlemlerinin göstermelik uygulamadan vazgeçilmediği noktada ne yazık ki sağlıkta şiddet önlenemez. AVM’lere dahi x-ray cihazları ile alınan halkımız, hastanelere ellerinde bıçak, silah gibi delici-kesici aletler ile girebilmekte. Devletimiz öncelikle sağlık çalışanlarını yaşanan sorunların odak noktası olmaktan çıkarmalıdır. Nasıl ki alkollü araç kullanan kişinin ehliyetine el konuluyorsa, kasten sağlık çalışanının canına kast eden vatandaşın da acil sağlık hizmetleri dışında kamu hastanelerinden belirli süre ücretsiz yararlanma hakkı elinden alınmalıdır” ifadelerini kullandı.