Hemşirelerin sorunları İzmir’de konuşuldu

İzmir Kültür Sanat Konseyi tarafından, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü kapsamında "Kimsesiz İnsanların Kimsesi Hemşirelerimiz" konulu bir söyleşi yapıldı. Arya Kamalı Uluslararası Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen program, Ulusal Eğitim Derneği Genel Merkez Denetim Kurulu Üyesi Özkan Sucuoğlu'nun konuşmacıları takdimiyle başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay, etkinliğin başlığını modern hemşireliğin kurucusu kabul edilen Florence Nightingale'in "Ben hasta bakıcı olmak istiyorum, kimsesi olmayan insanların kimsesi olmak istiyorum" ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyet, kimsesizlerin kimsesidir" sözlerinden esinlenerek belirlediklerini ifade etti. Oktay konuşmasında ayrıca, "Her sardığım ve iyileştirdiğim yara, benim için küçük bir madalya olacaktır." diyen ilk Türk hemşire Safiye Hüseyin Elbi'nin mesleki fedakarlıklarına dikkati çekti.

LİYAKAT VURGUSU

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşiye; Emekli hemşire, senarist ve yönetmen Melihat Özdoğan Ağgül, Birlik Sağlık Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkan Yardımcısı Şeyda Ezer ve hemşire Hilal Koçbay konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide, hemşirelerin 72 saati bulabilen uzun ve yorucu nöbet şartları ile çalışma koşullarına değinildi. Şeyda Ezer'in, uzun mesailer sebebiyle çocuğunun kendisine mesleğini soranlara "Nöbetçi" yanıtını verdiğini anlatması, salondakileri gülümsetti. İdareci atamalarında yetenek ve liyakat esasının gözetilmemesinin ve mobbing uygulamalarının, işini sevgiyle yapan sağlık çalışanlarını yıprattığı vurgulandı. Programda söz alan genç hemşire Hilal Koçbay ise mesleki özveri ve insan sevgisi üzerine katılımcıların takdirini toplayan bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.