Her şeye karşın Göz Göz'ün Avrupa şansı sürüyor

Göz Göz altı haftalık galibiyet hasretine milli ara sonrasında deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçında son verdikten sonra evinde üst üste oynadığı iki maçtan ancak 1 puan çıkarabildi ve Avrupa fırsatını adeta ısrarla tepmeyi sürdürdü! GS'ye ilk yarıdaki silik oyunuyla teslim olan sarı kırmızılılar dün de yine evinde Kasımpaşa'dan 1 puanı son bölümlerde zor kurtardı.

Stoliov, GS maçına göre 11'de tek değişiklik yaptı; sarı kart cezasından dönen Bokele'ye forma verip Taha'yı kulübeye çekti. 12'de Efkan'ın ceza alanı içinden sert şutu direkten geri geldi. Göztepe maça arzulu başlasa da top kayıpları ve defans hataları ile ilk 1/4'lük bölümde, konuk ekip 8 ve 22'de maçın adamı Benedyczak ile iki ciddi gol pozisyonu pozisyonu buldu. 23'te ise sahneye Juan çıktı ve nefis bir şutla Göztepe'yi öne geçirdi; 1-0. 45'te Miroshi sarı gördü. Üçüncü bölgedeki top kayıpları ve rakibin hızlı geçişleri ile kalesinde tehlikeler yaşayan Göz Göz, nitekim 45+1'de yine defansın konsantrasyon kaybının olduğu bir anda İrfan Can'ın ortasına Ouanes'in kafasıyla kalesinde golü gördü; 1-1.

İKİNCİ YARIDA DÖRT GOL VARDI

Göztepe'nin , ikinci yarıda da beklenen karakterini ortaya koyamadığı görüldü. Nitekim 52'de defansın hatasını affetmeyen Benedyczak Paşa’yı öne geçirdi; 2-1. 57'de Stoliov üç değişiklik birden yaptı; Efkan, Dennis ve Janderson'ı dışarı alan hoca yerlerine Antunes, Krastev ve Jeh'i aldı. 66'da da Arda çıktı, Ogün girdi.

Geriye düşen Göz Göz'ün panikte olduğu anlarda 74'te bu kez Krastev'in kendi kalesine attığı golle fark ikiye çıktı. Stoliov'un yaptığı oyuncu değişiklikleri etkisini gösterdi, Göztepe son bölümde toparlandı ve karakterini sahaya yansıtmaya, rakip kaleye yüklenmeye başladı. 82'de Göztepe aradığı golü penaltıdan buldu; Jeh, skoru 3-2'ye getirdi. Tribünün de desteğiyle iyice yüklenen Göz Göz'ün beraberlik sayısı 89'da Juan'ın pasını iyi değerlendiren Bokele ile geldi. 90'da Bokele çıktı Guilherme girdi. Kasımpaşa'da Kerem 90+5'te kırmızı kart gören oyuncu oldu. Tam altı kez filelerin havalandığı maç böylece 3-3 berabere sonuçlandı.

GÖZ GÖZ'ÜN AVRUPA ŞANSI HALA VAR

Maalesef, Göztepe ancak son 15-20 dakikada hangi takım olduğunu tribünün de bir yerden sonraki desteğiyle hatırladı ve oyuna ağırlığını koyarak iki farkı kapatıp 1 puan da olsa almayı başardı. Defans ve kaleci Lis'in GS maçındaki gibi tel tel döküldüğünü görünce 22. haftaya kadar ligin en iyisi olan bu hatta herhalde nazar değdi diye düşündüm! Bu kadar yan top zaafı, bu kadar paylaşım hatası mı olur? Godoi'yi iki maçtır tanıyamıyorum; neden alan ve adam paylaşımı yerine Heliton'un gölgesi gibi oynuyorsun ki? Dennis'in düşüşüne bir çare bulmak gerekiyor. Sakatlık dönüşü Arda da eski Arda değil maalesef. Bu oyuncuları teknik ekibin moral, mental olarak da toparlaması gerekiyor. Çok top kaybı yapan, ileride top kaybı ardından geride tehlike yaşayan, dağınık ve son haftalarda sadece 20 dakikada kendi karakterini ortaya koyabilen bir Göztepe beşinciliği yakalayamaz! Ancak kendisi olan ve hızlı toparlayacak bir Göz Göz'ün son 5 haftada hala beşinciliği yakalaması da sürpriz olmaz. Ancak, tribünün buraya kadar takımı getiren oyuncuları protesto etmesi iyi olmadı. Tribünün beklentisi yüksek, anlıyorum ama Göz Göz'ün yeri protesto edilecek bir yer değil. Ligde çıkışlar ve inişler olabiliyor. Göz Göz taraftarının iyi ve kötü günde takımını desteklemesi daha iyi olur.

Bu arada teknik heyetin de bir arkaya yaslanıp oyuncuların daha iyi yapması için şok ve hızlı bir silkinmeye gereksinimi olduğunu düşünüyorum. Göztepe'yi 90 dakika kendisi gibi oynatacak bu teknik heyet. Çaresini bulacak yine onlar. Teknik heyetin takımdaki düşüsün faturasını sadece oyunculara çıkarmasını kabul edemem. Teknik heyet de bir aynaya bakmalı.

Göztepe, kendisi gibi 47 puanlı Başakşehir'in averajla altında, beşinci sırada. Haftaya Kocaelispor ile karşılaşacak. Başakşehir ise Trabzon deplasmanında. Haydi Göz Göz, toparlanarak son haftaya kadar Avrupa’yı kovalamak hala elinde. Yeter ki inan.