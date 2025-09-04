Hierapolis Antik Kenti tarihi konserle on binleri ağırladı

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin “Sanat Şehri Denizli” vizyonu ile bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Denizli Opera ve Bale Günleri’nin üçüncü konseri “Carmina Burana”, binlerce Denizlili sanatseverin katılımıyla Hierapolis Antik Tiyatrosu’nun muhteşem atmosferinde gerçekleşti. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, ilçe belediye başkanları, Denizli Büyükşehir Belediyesi bürokratları, davetliler ve sanatsever binlerce Denizlili vatandaş katılım sağladı.

ANTİK TİYATRONUN BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE “CARMİNA BURANA”

Pamukkale’nin tarihi Hierapolis Antik Tiyatrosu’nda sahnelenen konser, binlerce yıllık taşların arasında yankılanan ezgilerle izleyicilere adeta zaman yolculuğu yaşattı. Carl Orff’un dünyaca ünlü sahne kantatı Carmina Burana, İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının muhteşem performansı ile sahneye taşındı. 75 dakika süren tek perdelik dev eser, Orkestra Şefi Vladimir Lungu, Koro Şefi Öner Özcan ve Çocuk Koro Şefi Başar Ünal yönetiminde sahnelendi. 212 sanatçının aynı anda sahnede yer aldığı performans, sanatseverlerden dakikalarca ayakta alkış aldı. Denizlili vatandaşlar, hem tarihi mirasın içinde hem de evrensel sanatın büyüsü ile buluştukları için organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

“BİZİM HAYALİMİZ SANAT ŞEHRİ OLARAK ANILAN BİR DENİZLİ YARATMAK”

Konserin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Sanat Şehri Denizli” hayaline adım adım yaklaştıklarını vurguladı. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, “Bu güzel organizasyona emek veren çalışma arkadaşlarıma, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve değerli sanatçılara yürekten teşekkür ediyorum. Bizim hayalimiz, bu şehirde yaşayan insanların sanatla iç içe olduğu, sanatla barıştığı, sanat şehri olarak anılan, mutlu insanların yaşadığı bir Denizli yaratmaktı. Bu konserle birlikte, o hayalimize bir adım daha yaklaşmış olduk” ifadelerini kullandı.

“ON BİNİ AŞKIN KİŞİNİN AYNI HEYECANA TANIKLIK ETMESİ BİZİM İÇİN GURUR VERİCİDİR”

Konuşmalarını gerçekleştiren Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Tan Sağtürk, heyecanını dile getirerek Denizli’de on binden fazla kişinin konseri izlemeye gelmesinden duydukları gururun altını çizdi. Anadolu’nun her şehir ve beldesine ulaşmak istedikleri vurgulayan Tan Sağtürk, “Yerleşik temsillerimizin yanı sıra turneler ve uluslararası festivallerle coğrafi sınırları ortadan kaldırıyor, Anadolu’nun her şehir ve beldesine ulaşmayı hedefliyoruz. Sanatseverlerimizin büyük ilgisi ve teveccühüne teşekkür ederiz. Burada on bini aşkın kişinin aynı heyecana tanıklık etmesi bizim için gurur vericidir” ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, Devlet Opera ve Bale Genel Müdürü Tan Sağtürk’e plaket ve sanatçılara çiçek takdim etti.