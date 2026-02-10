Hindistan’dan Fethiye’ye tarihi ziyaret

İstanbul’daki son EMITT Turizm Fuarı’nda Hint acente sahipleriyle ve turizm organizatörleriyle görüşmelerde bulunan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın konuğu bu kez Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito oldu. Başkonsolos Vinito ile Belediye Başkanı Karaca'nın görüşmesinde, önümüzdeki süreçte Hindistan’dan Fethiye’ye turist getirilebilmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca; “Hindistan Başkonsolosunun ziyaretinin Fethiye açısından tarihi bir önem taşıdığını” belirterek, “Hindistan’dan Fethiye’ye bu seviyede ilk defa bir ziyaret yapılıyor. Başkonsolos konuğumuz ile yaklaşık bir saat süren görüşmemizde, turizm ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere birlikte neler yapabileceğimizi değerlendirdik” dedi.

Başkan Karaca, 21 Haziran Dünya Yoga Günü’nde, Fethiye’de, Hindistan ile birlikte bir yoga festivali düzenlenmesi konusunda da iş birliği yapılabileceğini, bu konuda Hindistan tarafının bir teklifte bulunduğunu belirtti.

Turizm hedeflerine de değinen Karaca; “yürüttükleri çalışmalar sonucunda Fethiye’ye gelen Çinli turist sayısında bir artış görüldüğünü, 2026 yılı için ise Fethiye’ye 150 bin Çinli turist getirmeyi hedeflediklerini” ifade etti. Benzer bir artışı önümüzdeki yıllarda Hint turist sayısında da görmek istediklerini vurgulayan Karaca, “Fethiye’nin sıcak insanlarıyla, dünyanın son cennetlerinden biri olan bu güzel memlekette bundan böyle Hint misafirlerimizi de ağırlamak istiyoruz” dedi.

Hindistan Başkonsolosu Mijito Vinito ise, “Daha önce Muğla Büyükşehir Belediyesi’nde ve Bodrum’da belediye başkanları ile görüşmelerde bulunduğunu, ancak Fethiye’ye ilk defa geldiğini, gördüğü güzellikler nedeniyle Fethiye’ye daha önce gelmediği için çok pişman olduğunu, kendisinden önce bugüne kadar Hindistan’dan Fethiye’ye hiçbir resmi ziyaret gerçekleşmediğini” söyledi.

Vinito, Fethiye ile ilişkileri geliştirmek için son derece verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini, turizm, kültürel iş birliği, yoga ve gastronomi festivalleri başta olmak üzere birçok konu başlığını ele aldıklarını vurguladı. Başkonsolos Vinito; “Bugün Fethiye ile ilişkilerimizi artırmak için çeşitli konular üzerine konuştuk. Yakın bir gelecekte birlikte çalışmayı ve Fethiye’ye daha fazla Hint turistin gelmesini istiyoruz. Türkiye, Hindistan’da çok önemli bir turizm destinasyonu olarak görülüyor” dedi.

Görüşmenin ardından, her iki taraftan görevlendirilecek uzmanlar tarafından ortak bir çalışma takvimi uyarınca koordineli bir çalışma yürütülmesi kararlaştırıldı.