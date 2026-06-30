Hüseyin Benzer’den Görkem Duman için mektup çağrısı

Buca Belediyesi ve belediye iştiraklerini kapsayan yolsuzluk soruşturması sürecinde tutuklanan Belediye Başkanı Görkem Duman’ın yankıları sürerken, Başkanvekili seçilen Hüseyin Benzer, cezaevindeki Duman için kamuoyuna açık bir mektup çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yurttaşları Görkem Duman’ın cezaevi sürecinde moral bulmasını hedefleyen Benzer, duygusal bir mesaj kaleme alarak şu ifadelere yer verdi: "Ben kardeşimi özledim. Siz de özlediyseniz; kendisine mektup yazın ki orada kendisini yalnız hissetmesin. Bir an önce özgürlüğüne ve bize kavuşması dileğiyle."

Kampanyanın geniş kitlelere ulaşması ve mektupların doğru adrese teslim edilebilmesi için tutuklu bulunduğu cezaevinin iletişim bilgilerini de duyuran Benzer, destek vermek isteyenlerin mektuplarını doğrudan gönderebileceklerini belirtti. Başkanvekili Benzer'in paylaşımına göre, destek mektuplarının gönderileceği açık adres şu şekilde açıklandı:

İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu - Karatekeli Cad. No:10 Kırklar Mevkii Buca / İZMİR"