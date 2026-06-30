Hüseyin Yurttaş Kitaplığı Foça’da açıldı

Foça Belediyesi’nin, Foçalı eğitimci yazar şair gazeteci Hüseyin Yurttaş’ın eserleri ve bağışladığı kitaplarla oluşturduğu Hüseyin Yurttaş kitaplığı düzenlenen törenle açıldı. Foça Belediyesi Atatürk Sosyal Yaşam Merkezi’ndeki açılışa Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Bazı belediye meclis üyeleri, yazar şairler Hidayet Karakuş, Ahmet Önel, yerel tarih araştırmacısı Sebahattin Karaca, Foça Kitap Kulübü Başkanı Alptekin Aydın, Hüseyin Yurttaş okurları ve Foçalı yurttaşlar katıldı.

“UMUDUMUZU KESMEDEN YÜRÜYECEĞİZ”

Açılış töreninde konuşan yazar şair Hidayet Karakuş, Dönemeç dergisinde birlikte çalıştıkları Yurttaş ve arkadaşlarının edebiyat yolculuklarının bir parçası olduğunu söyledi. Karakuş; “Bu kitapların bizim kütüphanelerimize girmesi, aslında edebiyat yolculuğumuzun bir parçası. Onlar girmeseydi, biz yazamazdık, düşünemezdik, okuyamazdık. O yüzden Sevgili Hüseyin Yurttaş adına açılan bu kitaplık, Foçalıların aydınlığına aydınlık katacaktır” dedi. Hüseyin Yurttaş ise duygularını “Gerçekten okuya okuya , araştıra araştıra, en büyük zorluklarla karşı karşıya kalsak bile umudumuzu kesmeden yürümeye hep devam ettiğimiz için bugünlere geldik. O nedenle mutluyum” sözleriyle ifade etti. Yurttaş adına kitaplık oluşturmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

“FOÇA ÇOK ŞANSLI”

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da; “Foça her alanda çok şanslı, ama şair yazarlar konusunda çarpı iki şanslı. Onlar Foça’da yaşamayı tercih ediyor. Kurslar dolayısıyla biraz zaman alsa da sonunda bu kitaplığı açma şerefine nail oldum. Bütün şair yazarlarımız ve sanatçılarımız için kendilerine ayırabileceğimiz birer köşe yaratmayı istiyor ve umut ediyorum. Kitaplarını bağışladığı için sevgili öğretmenimiz, yazar şair Hüseyin Yurttaş ve eşine çok teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmalardan sonra açılış kurdelesi kesildi. Hüseyin Yurttaş katılımcılara kitaplarını imzaladı. Kitaplıkta büyük çoğunluğu yazarın kendi eserlerinden ve kendisine Türkiye’nin çok önemli yazar ve şairlerinin adına imzalayarak armağan ettiği eserlerden oluşan 3064 kitap ve aldığı plaket ve ödüller yer alıyor.