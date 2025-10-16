İGC yeni üyelerine rozetlerini taktı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne yeni üye olan gazeteciler için düzenlenen rozet töreni ile Basın Ligi 2024 Selamettin Bayındır Sezonu Futbol Turnuvası’nın ödül töreni İGC Uluslararası Basın Merkezi’nde yapıldı. Törene; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük, Sayman Tolga Albay, Yönetim Kurulu Üyeleri Esat Erçetingöz, Turgay Pasinligil, Metin Aydın, Duygu Taylan, Mücahit Bektaş, Halide Demir Polatlı, Volkan Gündüz, hakem Metin Aydınoğlu, Selamettin Bayındır’ın ailesi, İGC üyeleri ve Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs katıldı.

YENİ ÜYELERİMİZ MESLEĞE GÜÇ KATACAK

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne yeni üye olan meslektaşlarını tebrik eden Başkan Dilek Gappi, “Sektörde çok uzun yıllardır çalışan, Cemiyetimize basın kartı nedeniyle üye olamayan arkadaşlarımız vardı. Söz verdik ve çok demokratik bir sürecin ardından tüzüğümüzü değiştirdik. Böylece basın kartı şartı kaldırılmış oldu. Çok sayıda meslektaşımız da bizlerle bir arada olabildi. Günümüzde sadece basın kartının maalesef sektörü tam olarak temsil edemediği süreçler yaşıyoruz. Her şey çok zorlaştı, en zor sektörlerden biri basın. Bizler mücadele insanlarıyız, mücadeleden yılmayan, birbirine tutunarak var olmayı biliyoruz. Yeni üyelerimizin bu mesleğe güç katacağına inanıyorum” dedi.

SELAMETTİN BAYINDIR İZMİR BASINI İÇİN ÇOK KIYMETLİYDİ

Başkan Gappi, ’İGC Basın Ligi 2024 Selamettin Bayındır Sezonu Futbol Turnuvası’nın da kurumlar arası diyaloğun, birlikte çalışmanın, motivasyonun artırılması ve dostluğun pekişmesi adına çok önemli olduğunu ifade ederek, “Selamettin Bayındır, bir döneme damga vuran, İzmir basını için çok kıymetli bir isimdi. Onu kaybettikten sonra dönüp yeniden yazılarına baktığımda, ne kadar önemli olduklarını bir kez daha anladım. Turnuvamıza onun adını vermekten kıvanç duyduk. Bizi hissedebildiğini düşünüyorum. Ruhu şad olsun. Bu turnuva ile birlikte ismini yaşatabildiysek ne mutlu bize. Turnuvaya katılan takımları, emeği geçen kurumları ve ödül alanları tebrik ediyorum” dedi.

Turnuvada üçüncü olan 9 Eylül Gazetesi’ne kupasını hakem Metin Aydınoğlu verirken, ikinci olan Haber Ekspres Gazetesi’ne kupasını Selamettin Bayındır’ın ailesi, birinci olan TRT’ye ise kupasını İGC Başkanı Dilek Gappi, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takdim etti. Kupa takdimi sonrası İGC’ye üye olan gazetecilere rozetleri takıldı.