İhracatçıların Başkanı’ndan 2026 uyarısı: Kalıcı bir krizle karşı karşıyayız

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, 2025 yılı ihracat performansı ve 2026 beklentilerini açıkladı. Eskinazi, her yıl olduğu gibi Ocak ayının başında yapılan değerlendirme toplantısında, geride kalan yılı yalnızca rakamlarla değil, ekonomik ve sektörel koşullarıyla birlikte ele aldıklarını belirtti. Eskinazi, 2025 yılının küresel ve Türkiye ekonomisi açısından çok katmanlı bir sınav olduğunu ifade etti.

Eskinazi, küresel ekonomiyle ilgili ise “2025, dünya ekonomisi açısından ılımlı ama kırılgan büyüme yılıydı. Ne sert bir resesyon ne de güçlü bir sıçrama yaşandı. Gelişmiş ülkelerde enflasyon hedeflere yakınsarken, faiz indirimleri temkinli şekilde uygulandı. Gelişmekte olan ülkelerde ise kur oynaklığı ve yüksek borçlanma finansal kırılganlığı artırdı. Jeopolitik gerilimler, enerji ve emtia fiyatlarını dalgalandırarak yatırım kararlarını zorlaştırdı.” diye konuştu.

Türkiye ekonomisine dair değerlendirmesinde Eskinazi, “2025’te enflasyonu düşürme programı çerçevesinde TÜFE %44,38’den %30,89’a geriledi. TCMB politika faizi yıl sonunda %38’e indi. Büyüme %3,3–3,4 aralığında gerçekleşti. Ancak ihracatçılarımız açısından bu yıl, kârlılığın azaldığı, ayakta kalma ve uyum sağlama yılı oldu” dedi.

EİB’nin 2025 faaliyetlerini de aktaran Eskinazi, “Firmalarımızın uluslararası hareket kabiliyetini artırmak için 5 bini aşkın yeşil pasaport verdik. 16 kalemde toplam 2,2 milyar TL devlet desteği sağladık. UR-GE projelerimiz, Turkish Tastes TURQUALITY Projemiz ve yapay zekâ destekli ihracat asistanımız EİBot ile ihracatçılarımızın bilgiye hızlı erişimini sağladık. 9 ülkede 19 uluslararası fuar ve 20 sektörel ticaret heyeti düzenledik” diye konuştu.

“DAHA FAZLA VERGİ YÜKÜ...”

“Emek yoğun sektörlerdeki sıkıntıların devam edeceğini öngörüyoruz.” diyen Başkan Eskinazi, “Sıkı para politikası duruşun, enflasyonun gidişatı kadar, TCMB rezervlerinin de belirleyici olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Enflasyon muhasebesinin 2026 yılında altın/gümüş/kuyumculuk dışında kaldırılmasının, şirketlerin genel olarak daha fazla vergi yüküyle karşı karşıya kalacaklarını ve vergi sonrası karın düşeceğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

2026 beklentilerine dair konuşan Eskinazi, “Türkiye’nin en büyük sorunu öngörülebilirliğin zayıflaması. Üretimi merkeze alan, uzun vadeyi ödüllendiren ve sanayiyi güçlendiren bir yaklaşım gereklidir. Para politikasında sıkı duruş sürecek, Türk Lirası’nın reel değeri korunacak, Euro bölgesine ihracat yapanlar daha karlı olacak. İhracatçımızın fedakârlığı artık sürdürülebilir politikalarla desteklenmelidir. 2026 yılının üretenin ödüllendirildiği, yatırım yapanın cesaretlendirildiği, beklemenin değil harekete geçmenin yılı olmasını diliyorum” dedi.