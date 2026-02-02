İki kişi ölmüştü: Gediz Elektrik’in çukuruna yine yurttaş düştü!

İzmir’de 5 gündür etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken bir yurttaş Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin açtığı çukura düştü. Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde çukura düşen yurttaş, ayağa kalkarken zor anlar yaşadığı görüldü. Görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gediz Elektrik’e çukur nedeniyle 100 bin TL para cezası kesti.

Büyükşehir'den Gediz Elektrik’e gönderilen yazıda, güvenlik önlemlerinin alınmadığı aktarılarak, “Yoğun yağış sebebiyle kazı bölgesindeki çukura vatandaşımız düşmüş ve can güvenliği açısından tehlike yaşamıştır” denildi ve kazı bölgesinde güvenlik önlemlerinin alınması talep edildi.

İKİ GENÇ ÖLMÜŞTÜ

İzmir'de, 12 Temmuz 2024 günü saat 18.00 sıralarında başlayan sağanaktan korunmak isteyen İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (23), suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp, bir anda yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İnanç Öktemay İzmir'de, Özge Ceren Deniz ise Osmaniye'de toprağa verildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 42 kişi hakkında 'Taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Suçun bilinçli taksirle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22 yıl 6'şar aya çıkarılması talep edildi.