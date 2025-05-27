Ildırı Mübadil Buluşması sona erdi

Çeşme Belediyesi tarafından Çeşme Kent Konseyi ve Çeşme Rumeli Mübadilleri Derneği iş birliği ile Çeşme’nin kültürel zenginliklerini, mutfak mirasını ve mübadil geçmişini yaşatmak amacıyla düzenlenen Ildırı Mübadil Buluşması 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Ildırı Köyü’nde gerçekleştirildi. İki gün süren programda, tarihi panellerden mutfak atölyelerine, sergilere kadar pek çok etkinlik ziyaretçilerle buluştu. Mübadil kültürünün izlerini taşıyan bu program hem Çeşmelileri hem de bölgeyi ziyaret eden misafirlere Ildırı’da eşsiz bir deneyim yaşattı.

SÖYLEŞİLER, ATÖLYELER, SERGİLER…

Etkinliğin ilk günü olan 24 Mayıs’ta Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin ‘Sulu Boya Resim Sergisi’, Çalkalama yapımı, Horoz Tepsi yapımı, Enginarlı Pilav yapımı atölyeleri büyük ilgi görürken, Tarihçi Prof. Dr. Kemal Arı ve Tarih Uzmanı Alis Altan’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Mübadele, Yolculuk, Yoksulluk ve Ölüm” ile Arkeolog Dr. İbrahim Önol’un konuşmacı olarak yer aldığı “Erythrai: Çeşme’nin Kültür Mirası: Antik Kaynaklar ve Arkeolojik Buluntular Işığında Bir Antik Kentin Hikayesi” Panellerine katılım yoğundu. Akşam saatlerinde ise Kolektif İstanbul konseri ile katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin ikinci gününde ise katılımcılar, Arkeolog Dr. İbrahim Önol eşliğinde “Erythrai Antik Kenti Gezisi” düzenlendi. Sütlü Börek yapımı, Kalburabastı yapımı, Ekşi Maya ve Nohut Ekmeği yapımı, Mübadil Baklavası yapımı atölyeleri büyük ilgi gördü. Sosyolog Dr. Engin Önen’in konuşmacı olarak yer aldığı “Ildırı Mübadele Macerası” ve Tarihçi Dr. Ayşin Şişman’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Göç ve Kadın: Dünden Bugüne Anıların İzinde Mübadele” Panelleri yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Ardından, Camii önünden Konser Alanına yürüyüş eşliğinde ‘Temsili Mübadil Kına Gecesi’ ile etkinlik son buldu.