İlhan Berk Şiir Ödülü sahibini buldu

Türk şiirinin en köklü ve geniş okur kitlesine sahip ustaları Ahmet Telli ve Şükrü Erbaş; Araştırmacı-Yazar Bedriye Aksakal, modern şiirin yenilikçi ve güçlü kalemleri Tuğrul Keskin ve Gonca Özmen’den oluşan seçici kurul, 10 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği çevrimiçi toplantıda kararını oy birliğiyle aldı.

SEÇİCİ KURULUN GEREKÇESİ

Seçici kurul, ödül gerekçesinde, Oğulcan Kütük’ün şiirinin gücünü ve yenilikçi yönünü vurguladı. “Toplumsal-siyasal yıkımların ortasında dünyaya sorgulayıcı gözlerle bakan ve onu yeni zamanın diliyle yeniden var eden bir şiirle okurun ufkunu bin yıldır görmediği ruhuna ve çoktan kanıksadığı hayatına çevirmeyi başardığı; ironi ile lirizmi şaşırtıcı biçimde buluşturduğu” ifadeleriyle eserin günümüz dünyası ile okur arasındaki yıkıcı ilişkiyi çağın gergeflerinden geçirerek sunduğu belirtildi.

ÖDÜL TÖRENİ HEYECANI

Manisa Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat hayatına kazandırdığı bu önemli etkinliğin ödül töreni, 18 Kasım Salı günü, saat 18.00’de, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Şiirseverleri, modern Türk şiirinin büyük ustalarından İlhan Berk’in anısını yaşatan törene davet eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Merhum Ferdi Başkanımızın başlattığı bu önemli etkinliği devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinlikle hem usta şair İlhan Berk’in mirasını yaşatıyor hem de genç şairlere önemli bir destek sunarak edebiyat dünyasına katkı sağlamaya devam ediyoruz” dedi.