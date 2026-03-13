İnciraltı’nın “Turizm Merkezi” statüsü iptal edildi

İzmir’de yıllardır tartışma konusu olan İnciraltı bölgesinin “Turizm Merkezi” statüsü kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan 11052 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İnciraltı’nın “Turizm Merkezi” statüsü 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereğince kaldırıldığı bildirildi.

DANIŞTAY İPTAL ETMİŞTİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) açtığı dava kapsamında Danıştay 4. Dairesi, İzmir İnciraltı Termal Turizm Merkezi sınırlarının belirlenmesine ilişkin 29 Ocak 2021 tarihli ve 3456 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nı incelemiş ve şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı açısından yeterli hukuki dayanağa sahip olmadığı sonucuna vararak, İnciraltı’nın turizm merkezi ilan edilmesine ilişkin düzenlemenin iptaline hükmetmişti.