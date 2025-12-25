İsmet İnönü Konak’ta doğduğu evde anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ebediyete uğurlanışının 52’nci yıldönümünde, Konak Belediyesi’nin İsmet İnönü Anı Evi’nde düzenlediği törenle anıldı. Törene Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’yla birlikte CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz ve ilçe yöneticileri, Atatürkçü Yaşam Derneği (ADD) İzmir Şubesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şubesi ve 68’liler Platformu yöneticileri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ile muhtarlar katıldı. Duygu ve gurur dolu anların yaşandığı tören konuşmalarının ardından konuklar, Konak Belediyesi’nin İnönü’nün hatırasını yaşattığı İsmet İnönü Anı Evi’ni gezdi. Törende konuşma yapan Başkan Mutlu, “Cumhuriyetimizin ikinci Cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı İsmet İnönü’nün doğduğu evin Konak’ta olmasından çok gurur duyuyorum. Bunu, Konak için kıymetli ve eşsiz bir miras olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni, tarihe, laik ve demokratik bir cumhuriyet olarak kazandıran bu büyük devlet adamının Konaklı olması bizim için büyük bir gurur, onur. Burada başladığı hayat yolculuğunu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakınında, onunla birlikte Kurtuluş savaşı cephelerinde, unutulmaz Lozan Antlaşmasının çetin görüşmelerinde, ülkemizin çok partili yaşama geçirilmesinde, demokrasi mücadelesinde sürdüren çok onurlu, çok değerli bir hayat. Bizler de onun namuslu, cesur ve aydın yolunda yürümek üzere yola çıktık. Yolumuzdan da bir adım bile geri atmadan çalışmaya devam ediyoruz. Böyle özel günlerde bir arada olmamız, birbirimizi yalnız bırakmamız, hep birlikte değerlerimize sahip çıkmamız önemli. Mustafa Kemal Atatürk’ün, İsmet İnönü’nün ve tüm cumhuriyet kahramanlarının anısını yaşatmak, ideallerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere çalışmalarımıza hiç durmadan devam edeceğimizi bir kez daha haykırmak istiyorum” dedi.

GÜREL: ONLARIN YAZDIĞI TARİH DÜNYAYA MAL OLMUŞTUR

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkan Başdanışmanı ve Atatürk Araştırmacısı Yazar Ahmet Gürel de konuşmasında İnönü’nün başarılarını ve halkçı, devletçi kimliğini anlattı. Gürel, “Atatürk’ün İnönü’yü çok sevdiğini biliyoruz. Atatürk, onu ulusun ters dönmüş alın yazısını değiştiren bir kişi olarak nitelendiriyor. Lozan’ın baş delegesi, İnönü’dür. Atatürk ona halkçı, devletçi politikayı emanet etmiştir. İsmet İnönü, Atatürk’e saldırmak isteyenlerin ilk hedefiydi. Onların yükselttikleri ulusal değerler, yıkmak istedikleri amaçlardır. Ama bu uğraş beyhudedir. Çünkü onların yazdığı tarih dünyaya mal olmuştur” diye konuştu.

TAMTÜRK: LAİKLİĞİ, ÇAĞDAŞLIĞI, BİLİMİ, BARIŞI, KAMUCU DEVLET AKLINI DAİMA SAVUNDU

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk ise İsmet İnönü’nün akılcı, kamucu ve barışçıl özelliklerine dikkat çektiği konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“İsmet İnönü, Atatürk devrimlerini sürdüren ve tamamlayan bir liderdi. Bizler için laikliği, çağdaşlığı, bilimi, barışı, kamucu devlet aklını daima savundu. Milli Şef İsmet İnönü’nün en büyük başarılarından biri Lozan Barış Konferansıydı. Orada eşit yurttaşlık konusundaki ısrarı, ulusumuzun Lozan masasında diğer devletlerle eşit temsil edilmesi konusundaki dirayeti, barışı öncelemesi ve gösterdiği stratejik zekanın örnek olması gerekiyor. Diğer büyük başarısı da İkinci Dünya Savaşı’nda gösterdiği duruş ile barışı savunmasıydı.”