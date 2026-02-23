İstanbul'da kabus gecesi; Göz Göz 3-0'ın rövanşını 4-0'la verdi

Dün akşam Dolmabahçe'de Süper Lig dördüncüsü Göztepe ile beşinci BJK arasındaki karşılama sonunda rakibini 4-0 ile geçen siyah beyazlılar dördüncü sırayı alarak İzmir’in sarı kırmızılılarını altına aldı. Ligin ilk yarısında İzmir’de oynanan maçta BJK'yı 3-0 ile geçen Göz Göz rövanşta varlık gösteremedi ve acemice yediği gollerle de sezonun en farklı yenilgisini tattı.

Göztepe, Arda dışında ideal 11'i ile sahaya çıktı. Arda ise 58'de Ogün'ün yerine oyuna dahil oldu. BJK'da devre arasında Göztepe'deb takıma katılan Olaiton ilk 11'de başlarken üçüncü gole de imza attı.

SARI KIRMIZILILAR İKİ UCUZ GOLLE İLK YARIDA 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Göz Göz kaleci Lis'in sezonun en kötü performansını ortaya koyduğu maçta basit defans hatalarının kurbanı oldu. BJK daha henüz 9'da duran toptan Ndidi'nin kafa golüyle öne geçti. İki dakika sonra Cherny acele etmese fark ikiye çıkabilirdi. 15'te Ndidi, 16'da Heliton sarı kart gören oyuncular oldu. 37'de fark ikiye çıktı; Murillo sağ çaprazdan çok sert vurdu, Lis'in kapattığı köşeden top ağlarla buluştu; 2-0. 45+1'de Olaiton'un şutu Lis'te kaldı ve devre 2-0 BJK'nın üstünlüğü ile sona erdi.

BJK'DAN İKİ GOL DE İKİNCİ YARIDA

İkinci yarıda Göztepe daha toparlanma içindeyken 58'de Ogün ve Krastev'i dışarı alıp Arda ve Antunes'i içeri attı ama bir dakika sonra eski oyuncusu Olaiton'un defans-kaleci anlaşmazlığından kaynaklanan golüyle şok yaşadı, skor 3-0'a geldi. 66'da sarı kart gören oyuncu BJK kaptanı Orkun oldu. 74'te ise siyah beyazlı ekibin dördüncü golü geldi; Hyeongyo, adeta Murillo'da kopya çekerek sağ çaprazdan çok sert vurdu, Lis kapattığı köşeden bir gol daha yedi ve skor 4-0 oldu.

Stoliov'un sonraki değişiklikleri sade suya tiritti. Göz Göz, son yıllarda kaybetmediği BJK'ya farklı kaybederek bir basamak aşağı inip haftalar sonra beşinci sıraya indi .

GÖZTEPE GOL YOLLARINI AÇAMAZSA AVRUPA HAYAL OLUR

Arada iyi transferlerle takviye alan ve oturan BJK herhalde bundan böyle Trabzonspor'un üçüncülük unvanını da elinden alırsa şaşırmam. Göztepe ise hiç olmazsa artık gerçek kimliğine dönüp beşinciliği de kaptırmayarak az da olsa Avrupa ümidini sürdürmeli. Yalnız şunu da belirteyim; lige farklı bir hava ve renk getiren, küçük bütçesi ile farklı bir formasyon getiren Göz Göz'ü dün akşamki yenilgiye karşın hiç de küçümsememek gerek. Ligin alttan altıncı bütçesi olan ekibinin Avrupa hedefi koyması ve bunu son haftalara taşıması takdire şayan. Fakat tekrar not ediyorum; Göztepe gol yollarını açamazsa 3-4 için havlu atar, hatta 5'te de tutunamaz. Stoliov'un buna mutlaka çözüm üretmesi şart.