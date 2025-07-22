İtfaiyeden ‘Güvenli İzmir’ için denetim

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri, turizm işletmelerinden, alışveriş merkezlerine kadar insan yoğunluğunun bulunduğu alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği kapsamında yangın kaçış merdivenleri, acil çıkış kapıları, yön bulma tabelaları ile duman algılayıcı gibi birçok hayati önlem inceleniyor. Eksik görülenler tutanak altına alınarak işletmelere bunların giderilmesi için süre veriliyor.

İŞLETMELER PROJELERİN DIŞINA ÇIKIYOR

İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü İtfaiye Amiri Mehmet Ekim, sürekli yaptıkları denetimlerin son zamanlarda oldukça yoğunlaştığını, günde 60’a yakın işletmeyi denetlediklerini söyledi. Yaptıkları denetimlerde karşılaştıkları eksiklikleri anlatan Mehmet Ekim, “Günde yaklaşık 60 işletmeyi denetliyorsak, bunun yarısı otel. Denetimler sonucunda birçok işletme kapatıldı. Sezona kötü başlayan birçok tesis bulunuyor. Denetimlerde karşılaştığımız birçok eksiklik bulunuyor. İşletmelerin ruhsatı ve itfaiye raporu var. Ama en büyük sorun raporlara uyulmaması. Örneğin kat ilaveleri olmuş, metrekarede artış olmuş. Mutfak ilaveleri yapılmış. Mutfak kapasiteleri artmış. Merdivenler bozulmuş, kapılar sökülmüş. Oysa mevcut itfaiye raporu içerisinde yazanların korunması, raporun dışında ilave yapılmaması gerekiyor. Değişiklik yapmak istedikleri zaman bu raporları güncellemeyi talep etmeleri gerekiyor” dedi.

“TEK KATLI BİNALAR DIŞINDA YATAKLI TESİSLERDE YANGIN MERDİVENİ ZORUNLU”

Turizm tesislerinde yangın çıkışlarının hayati önem taşıdığını ifade eden Mehmet Ekim, “Yönetmelik gereği toplam yatak sayısı 20’den veya kat sayısı ikiden fazla olan otellerde, her katta en az iki çıkış bulunması zorunlu. Tek katlı binalar dışında iki ve daha yüksek katlı her binada, yangın merdiveni zorunlu. Yangın kapıları zorunlu. Yapı yüksekliği 6,5 metreden fazla ve bina toplam kapalı alanı 1000 metrekareden fazla olan tesislerde erken algılama (duman) dedektörleri çalışır durumda olmalı. Bunlar temel unsurlar. Yangın söndürme cihazları, yönlendirme levhaları, acil durum aydınlatma armatürleri zorunlu. Bina yüksekliği ve yatak kapasitesi arttıkça önlemler de buna göre değişiyor. İtfaiye raporu ve ruhsatı olan yerlerde, raporlara sadık kalanların oranı neredeyse yüzde 10 civarında” diye konuştu.

ODA KAPILARI YANGINA KARŞI 30 DAKİKA DAYANIKLI OLMALI

Yönetmelik kapsamında yataklı tesislerde iç koridora açılan kapıların yangına karşı en az 30 dakika dayanıklı olması ve kendiliğinden kapanan düzenekler ile donatılması gerekiyor. Bu tür işletmelerde kapıların taşıması gereken kriterleri anlatan Mehmet Ekim, şunları söyledi: “Kapıdaki fitillerin 30 dakika boyunca duman ve alev sızdırmaması gerekiyor. Bunlar kapının tüm yüzeylerinde olmalı. Böylece koridordaki duman içeri girmiyor. Aynı şekilde odanın içerisindeki yangın durumunda dumanı ve alevi de dışarı geçirmiyor. Böylece kat kullanıcılarına zaman kazandırarak, binanın tahliye edilmesini sağlıyor. Bu kapı herkesin can güvenliği için oldukça önemli.”

ADRESLİ TİP DEDEKTÖRLER YANGINLARA MÜDAHALEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Yine yangın dedektörünün üzerinde numara bulunmasının da yangının hangi katta olduğunu kolaylıkla öğrenip müdahaleyi kolaylaştırdığını açıklayan Ekim, “Böylece resepsiyondaki görevli gecenin herhangi bir saatinde itfaiye ekiplerine sağlıklı bilgi verebilir. Yine görevlilerin yangına hızlı şekilde müdahale etmesi de sağlanıyor. Konukların tahliyesi rahatlıkla yapılabilir” dedi.

MUTFAKLARA DİKKAT

Geçen ocak ayında Bolu’da bulunan bir otelde çıkan ve 78 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının mutfaktaki davlumbazın söndürme sisteminin bulunmamasından kaynaklandığını anımsatan Mehmet Ekim, Bolu’da bu sistem olmadığı için yangın ilerlediğini, baca içerisinden cepheye ve tüm binaya yayıldığını aktardı. Herkesin kendi binasından sorumlu olduğunu, raporlarda yazılan önlemlerin güncel tutulmasının önemli olduğunu belirten Ekim, işletme sahipleri ve yöneticilerinin, tesislerde yangın önlemleri için gerekli kontrolleri düzenli olarak yaptırmalarını istedi.

İLÇE BELEDİYELERİNE RAPOR GÖNDERİLİYOR

Otelleri; Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliği kapsamındaki kriterler çerçevesinde inceleyen ekipler, eksikliklere dair rapor oluşturuyor. Rapor ilgili ilçe belediyelerine gönderiliyor. Eksikliklerin giderilmemesi halinde işletme kapatılıyor.