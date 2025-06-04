Ivan Mance'den açık sözlü Göztepe açıklamaları

Üç yıldır Göztepe'nin sportif direktörü sıfatıyla ile Sport Republic'e bağlı çalışan Ivan Mance'nin basın toplantısına giderken kafamdaki deli soruların o kadar da açık sözlü yanıt bulacağını düşünmüyordum doğrusu. Ancak İvan, futbol takımıyla ilgili hemen her konudaki soruya açık sözlü ve futbol kamuoyunu aydınlatıcı yanıtlar verdi.

İvan Mance ile son olarak geçen cuma akşamı İstanbul’da Kasımpaşa-Göztepe maçında statta karşılaşıp selamlaşmıştık. Son derece beyefendi, ciddi ama aynı zamanda çok da esprili bir kişilik sahibi olan İvan, toplantının başında da esprili kişiliğini konuşturdu ve tercüman Asil Bilgehan'ın gelecekteki görevinin ne olacağının bilinmeyeceğini, ortada tercümanlıktan gelen Mourinho örneğinin olduğunun altını çizdi. Göztepe'nin başarılı basın ve halkla ilişkiler yöneticisi İsmail Tur da zaman sınırı koymayınca ortaya lezzetli bir toplantı çıktı.

İvan'ın açıklamalarını ve bazı önemli başlıklarda verdiği yanıtları şöyle not aldım:

TARAFTARA VE BASINA TEŞEKKÜR

"Göztepe'nin en önemli unsuru taraftarı. Desteklerini hiç esirgemediler, en zor günlerde de yanımızda oldular. Muhteşem taraftarımıza çok teşekkür ediyorum.

İzmirli basın mensuplarına da çok teşekkür ediyorum; olumlu tutumlarını, desteklerini hep hissettik.

Geçen sezon Göztepe bir bütün olarak; taraftarı, teknik heyeti, futbolcuları ve kulüp çalışanlarıyla iyi bir iş çıkardı, son 49 yılın en başarılı sezonunu geçirdi, diyebilirim."

TRANSFER POLİTİKASI

"Takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili olarak yakında bilgilendirme yapacağım. Tabii ki her zaman olduğu gibi gidenler kalanlar olacak. Gidenlerin yerini dolduracak transferler yapılacak. Sadece bir-iki oyuncumuzla -ki, o da istediğimiz rakamlara gelinirse- vedalaşmak istiyoruz. Çünkü takımı korumak, daha iyileştirmek ve önümüzdeki sezon daha başarılı olmak arzusundayız.

Romulo’ya çift haneli teklifler geldi. İstediğimiz rakamları görürsek anlaşır, veririz. Yoksa bu oyuncumuzla da devam ederiz.

Bu arada, taraftarımız yeni transfer edeceğimiz isimleri tanımayabilir; ama eminim ki altı ay-bir sene içinde onlar da bilinen isimler olacak."

SAKATLARIN DURUMU

İvan, ağır sakatlık yaşayarak sezonu erken kapatan geçen sezonun ilk yarısının yıldızlarından Solet ve Djalma'nın geleceği ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:

"Solet'in obsiyonu vardı ama kullanmadık. Zor ve karmaşık bir sakatlık yaşıyor. Tedavisi sürüyor. İleride ne olur, bakacağız. Djalma'nın kontratı bitiyor, aramızda değerlendirip son kararı vereceğiz. 14 yabancı kuralına göre gelenlere de bakıp ona göre bu oyuncularla ilgili kararı vereceğiz. Bu konuda karar vermek gerçekten zor. En doğru kararları vermeye çalışacağız."

KALECİLER; LİS VE ARDA

Kendisi de eski bir kaleci olan İvan'a Göztepe'nin iki kalecisi Lis ve Arda'yı sordum, bu sezonki performanslarını nasıl bulduğunu da... Buna da açık sözlü bir yanıt verdi:

"İki iyi kalecimiz var. Lis iki sezon önce çok çok iyiydi ve zaten sürekli teklif geldi onunla ilgili. Geçen sezon biraz düşüş gösterdi. Arda, gelecekte çok iyi bir kaleci olacak. İkisi de kaliteli kaleci. Mevcut kalecilerimizle devam edip etmemeyi başkan ve hoca ile değerlendirip bir karara varacağız."

Bu kararda sanırım kaleci antrenörlerinin de etkisi olacak. Onların vereceği rapor, gelişime ne kadar açık olup olmadıkları da kalecilerin durumunu netleştirecek. Tahminim, ikisiyle devam yönünde. Fakat birisi gidip diğerinin yanına başka birisi de gelebilir. Lis, yan toplar sorununu çözebilir mi, ayaklarını topu oyuna sokarken ve rakip ataklarda daha iyi kullanabilir mi? Arda, daha agresif olabilir mi, konsantrasyonunu geliştirebilir mi? Kaleci antrenörleri bu sorunları hazırlık kampında, hazırlık maçları sırasında, özel çalışmalarda çözebilir mi?

3-5-2 SİSTEMİ VE SAKATLIKLARA ETKİSİ

Göztepe, geride kalan sezonda sakatlıklardan çok çekti. Onca sakatlık olmasa takım sezonu rahatlıkla dördüncü-beşinci sırada tamamlar ve Avrupa biletini de alırdı. Solet, ilk yarıda sezonu kapattı. Djalma ikinci yarının ortasına gelmeden. Kubilay'ın sakatlığı çok uzun sürdü ve ancak son haftalarda düzeldi ve forma giydi. Juan da uzun süre takımdan ayrı kaldı. Bir ara dört forvetin dördü de sakattı

İvan'a Göztepe'nin oyun sisteminin sakatlıklara davetiye çıkarıp çıkarmadığıni, gelecek sezon da takımın 3-5-2 ile oynayıp oynamayacağını sordum. İvan'ın yanıtı şöyle oldu özetle:

"Gelecek sezon da büyük ihtimalle 3-5-2 ile devam edilebilir. Tabii bu hocanın kararı. Sakatlıkların sistemle ilgili olduğunu düşünmüyorum ancak agresif, şiddetli bir oyun oynuyoruz, savaşan bir takımız. Bu zaten Göztepe'nin ruhu, camia, taraftar da savaşan bir takım istiyor; haliyle önde baskılı oynayan, çok koşan bir takım olarak çok sakatlıklar yaşadık. Bu kadar olmaması gerekiyordu. Bunun nedenlerini araştırıyoruz ki yeni sezonda da tekrarlanmasın."