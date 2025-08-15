“İzmir Baba” Konak’ta anıldı

“İzmir Baba” olarak gönüllerde derin izler bırakan Sancar Maruflu, vefatının dördüncü yıl dönümünde Konak Belediyesi’nin düzenlediği törenle anıldı. Adının yaşatıldığı Konak Belediyesi Sancar Maruflu Bilim Merkezi önünde gerçekleşen anma törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra Sancar Maruflu’nun oğlu Cevat Ziya Maruflu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, 68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, Konak Kent Konseyi Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mumcu, Sancar Maruflu’nun dostları ve sevenleri katıldı. Törenin sunumunu üstlenen Cevat Ziya Maruflu, babasının anısını yaşatmak adına düzenlenen anmada emeği geçen, katkı sağlayan ve onun değerlerini unutmayan herkese teşekkür etti.

MUTLU: İYİ Kİ İZMİR’DEN GEÇTİ

Törende yaptığı konuşmada Sancar Maruflu’nun vefanın simgesi olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Mimarlar Odası’nda yöneticiyken bir gün sevgili Cevat aramıştı. ‘Babam sizi ödüllendirmek istiyor’ demişti. Ben de onun onurlandırdığı kişilerden biri olmanın mutluluğunu yaşamıştım. Gerçekten bu kentin ağacına, kuşuna, insanına, her şeyine nasıl sahip çıkılacağını gösterdi. Vefanın nasıl gösterileceğini öğrendik hepimiz. Gerçekten kente bu kadar emeği olan, kentin yoksuluna, Kültürpark’ına, insanına bu kadar değer veren Sancar Baba’nın yokluğunu, boşluğunu dolduramayız kuşkusuz. Ama bizler elimizden geleni yapacağız. Onun bize öğrettiği, gösterdiği öğretilerin ışığında belediye başkanlığı yapmaya gayret ediyorum. Konak’ta adını yaşattığımız Bilim Merkezi’nde çocuklar bilimle tanışıp etkinlikler yapıyor. Eminim çok mutlu oluyor isminin çocuklarla yaşadığını bilmekten. İyi ki Sancar Baba İzmir’den geçti. İyi ki İzmir’e bu kadar kıymetli dokunuşlarda bulundu. Işıklarda uyusun” dedi.

GAPPİ: ONU ANMAK BİZİM GÖREVİMİZ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Okulu yeni bitmiş bir gazeteciydim. Toplantıda İzmir konuşuluyordu. Sancar Baba herkese söz veriyor, kendi de anlatıyordu İzmir’in değerlerini. Bende arka sıralarda haber yazmaya çalışıyordum. ‘Bir de Dilek Gappi’nin fikrini alalım’ dedi. Sancar Maruflu iyi bir gazeteciydi. Ama Türkiye’nin en iyi halkla ilişkilercisiydi. Halka bu kadar değer veren az insan tanıdım. Sancar Baba benim için hümanizm anıtıdır. Başkasının iyiliğini isteyen, söylediği sözden yarım santim geriye düşmeyen, koşullar ne olursa olsun değişmeyen, gerçek insan olmanın erdemini taşıyan bir semboldür. Onu anmak bizim görevimizdir” ifadelerini kullandı.

IŞIK: BİR İNSAN BİR KENTİ ANCAK BU KADAR KUCAKLAYABİLİR

Yazar Haluk Işık, “Ne zaman böyle bir konuşma yapmaya kalksam hep Sancar Ağabey’i görür gibi oluyorum. Çünkü böyle toplantılarda onunla göz göze geldiğiniz zaman ‘Haluk gel bakalım’ diye çağırırdı. Öyle bir kentli, öyle bir kent kültürünün simgesi ki, bir kentin yoksulundan fuarına, kentsel dönüşümünden vefasına, saygısına kadar bir insan bir kenti ancak bu kadar kucaklayabilir. Çok özlüyorum, ışıklar içinde uyusun” diye konuştu.

MUMCU: ONA SÖZÜMÜZ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEK OLACAK

Konak Kent Konseyi Başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Hamit Mumcu ise şunları söyledi: “78’lilerin yoldaş ağabeyi, Sancar Baba’yı saygıyla anıyorum. Ona sözümüz, verdikleri halk ve doğa mücadelesini sürdürmek olacaktır. Rahat uyu, ışıklar içinde uyu Sancar Ağabey.”

DAĞDELEN: ÖLÜMÜN YENEMEDİĞİ KAHRAMANLARDAN BİRİ

68’liler Platformu Yürütme Kurulu Üyesi Nail Dağdelen, “Güzel insan, güzel dost, İzmir Baba. İzmir’in ölüsüne de, dirisine de sahip çıkan, kocaman yürekli dostum. İzmirli son yıllarda onunla vefa, anma duygusunun ne olduğunu anladı. Kente hizmet etmiş kişileri hem yaşarken, hem de aramızdan ayrıldıktan sonra İzmirlilere hatırlattı. Sakıp Sabancı bile bir sohbetinde ‘İzmir’in kedileri bile Sancar’ı tanır’ demiş. Sancar Maruflu ölümün yenemediği kahramanlardan biridir” dedi.

HÜSÜNBEYİ: TOPLUMSAL MÜCADELELERİN TAM ORTASINDA YER ALDI

Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi’nden Mete Hüsünbeyi, “Sancar Maruflu için Mülkiyeliler’in özel bir yeri vardı. Kendisi Mülkiye’ye bağlı Basın Yayın’da yüksek lisansını yaptı. Basmane Çukuru, Kültürpark gibi kentle ilgili konularda kampanyalara öncülük etti. 68’lilik karakteriyle, toplumsal mücadelelerin tam ortasında yer aldı” ifadelerini kullandı.

ORAL: 65 YILLIK ARKADAŞIMDI

Maruflu’nun yakın arkadaşlarından Hüsnü Oral, “Sancar Maruflu’nun dördüncü ölüm yıldönümünde buraya icabet ederek belediye başkanlarını temsil eden Konak Belediye Başkanımıza sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Her insanda olması gereken bir şey vardır, ahde vefa. Sancar Maruflu 65 yıllık arkadaşımdı. Kesinlikle egoist değildi. Kendine değil etrafına dikkat eder, onların mutluluğu için çalışırdı” şeklinde konuştu.

SAĞLAM: MÜCADELECİ VE DİRENÇLİYDİ

Kültürpark Platformu’ndan Yasemin Sağlam, “Mücadeleciydi, dirençliydi. O hasta yatağında hepimize katkı vermeye çalıştı ve biz ona bir söz verdik. Hem dernek hem platform olarak… Ata Orman ve Kültürpark’ı koruyacağız, geliştireceğiz” dedi.

AKYÜZ: HERKESİ KUCAKLAYAN BİR YÖNÜ VARDI

Maruflu’nun çocukluk arkadaşı Hanri Akyüz, “1972 yılında tiyatro kursunda tanışmıştık. O kurs daha sonra tiyatroya dönüştü. Birlikte sahne aldık. Büyük heyecan verici bir çalışmaydı çünkü İzmir’in merkezinde değil, kenar mahallelerinde oyun oynadık. Herkesi kucaklayan bir yönü vardı. Hatta farklı siyasi görüşler dahi ona saygı duyar, onu severdi” sözleriyle duygularını aktardı.