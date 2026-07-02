İzmir Barosu: Bazı yangınlar yanmaya devam eder

Madımak Katliamı’nın 33. yılında İzmir Barosu, katledilen 33 aydın, sanatçı ve emekçiyi andığı bir açıklama yaptı.

Yazarımız Ataol Behramoğlu’nun “Kucaklıyor Beni Metin Altıok ‘Aldırma’ Diyor Gülerek Yaşamak Görevdir Bu Yangın Yerinde, Yaşamak, İnsan Kalarak" şiirinden alını ile başlayan açıklamada, “2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde 33 aydın, sanatçı ve emekçi, gerici bir kuşatmanın sonucunda katledildi. Gericiliğin örgütlediği nefret, devletin seyirci kaldığı bir katliama dönüştü. Yakılan, eşit ve özgür bir ülke umudu, bir ülkenin birlikte yaşama düşüydü. 33 yıl sonra Madımak hâlâ kapanmamış bir dosya, örgütlü bir suç, kötülük olarak tam karşımızda duruyor. Biliyoruz ki ateşi büyüten yalnızca eller değil; nefreti yıllarca örgütleyen siyaset, göz yuman iktidar ve sonrasında cezasızlık politikaları ile sanıkları ödüllendirenlerdi. Bugün Madımak'ı mümkün kılan zihniyet biçim değiştirerek varlığını sürdürmekte. Yangın bazen söner. Külleri savrulur, dumanı dağılır. Ama bazı yangınlar, üzerinden yıllar geçse de bir ülkenin vicdanında yanmaya devam eder. Madımak, işte o yangındır. O yangın her 2 Temmuz'da bize, unutmanın karanlığa teslim olmak olduğunu yeniden hatırlatır. 33 yıl sonra bugün yine aynı yerdeyiz: Gericiliğe karşı aydınlanmadan, sömürüye karşı emekten, baskıya karşı özgürlükten yanayız. Bu yangın yerinde insan kalmayı, hakikati savunmayı ve mücadeleyi büyütmeyi sürdüreceğiz. Madımak’ı unutmadık. Unutturmayacağız” denildi./İZMİR