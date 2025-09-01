İzmir Barosu’ndan Adli Yıl mesajı: Adalet Susturulamaz

Adli Yıl açılışında baro konuşmasının iptal edilmesine tepki gösteren İzmir Barosu, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktıktan sonra İzmir Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak “Susmuyoruz” mesajı verdi. İzmir Barosu Başkanı Avukat Sefa Yılmaz, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, hukukun üstünlüğü, adalet, özgürlük ve demokrasi mücadelesinin önemine dikkat çekerek “Bu tablo yalnızca hukukçuları değil, doğrudan toplumun özgürlüğünü, eşitliğini ve geleceğini tehdit etmektedir” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, her yıl tekrarlanan ancak karşılığı olmayan adalet, adil yargılanma ve demokratik haklar söylemlerine dikkat çekerek, “Bugün totaliter bir rejimle yönetilen ülkemizde haksız ve hukuka aykırı tutuklamaların, muhaliflerin baskı ve sürgünlerle susturulmak istenmesinin sıradanlaştığını hepimiz görüyoruz. Bu tablo yalnızca hukukçuları değil, doğrudan doğruya toplumun özgürlüğünü, eşitliğini ve geleceğini tehdit etmektedir” dedi.

“İZMİR BAROSU SUSMAYACAK”

Bu yıl ilk kez adli yıl açılışında baro konuşmasının yer almamasını eleştiren Başkan Yılmaz, “İzmir Barosu’nun muhalif sesinin duyulmasının sorun teşkil ettiğini düşündüren bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Yargının diğer kurucu unsurları susmayı tercih etse de İzmir Barosu sesini yükseltmeye, sorunları dile getirmeye devam edecektir” dedi.

İzmir Barosu Başkanı Yılmaz, adalet mücadelesinin yalnızca mahkeme salonlarında değil, yaşamın her alanında verilmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Adalet, iş yerlerinde, sokaklarda, üniversitelerde, doğada kazanılması gereken bir mücadele alanıdır. Bu nedenle mücadelemiz yalnızca bir hukuk mücadelesi değil, aynı zamanda özgür, eşit ve demokratik bir toplum mücadelesidir.”

“AVUKATSIZ BİR YARGI HAYALİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Avukatların mesleki ve ekonomik sorunlarına da değinen Yılmaz, şunları kaydetti: “Bizler geciken adalete, avukatlığı önemsizleştiren, ortadan kaldırmak isteyen, avukatsız bir yargı hayali kuranlara karşı mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu mücadele salt bir mesleki refleks değil, avukatlığın yargı faaliyetindeki etkisinin ortadan kaldırılmasının toplumun adalete ulaşamaması anlamına geldiğini bilerek verilen bir mücadeledir.”

Yılmaz,“Ülkemizin hak ettiği demokrasi, hukukun üstünlüğü ve adalete ulaşma hedefi ekmek ve su gibi zaruri bir ihtiyaçtır. Dün olduğu gibi bugün de adli yıl açılışlarını klişeleşmiş söylemlerle değil, gerçek sorunların çözümü için meslektaşlarımızla ve halkımızla omuz omuza mücadele ederek karşılayacağız. Yeni adli yılın tüm meslektaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı./İZMİR