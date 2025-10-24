İzmir, Berlin Kentsel Doğa Paktı’na katıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, doğa temelli çözümler, kent ekolojisi ve iklim değişikliğine uyum alanlarında uluslararası iş birliğini güçlendirmek amacıyla bu alanda çalışmalar yürüten Berlin Urban Nature Pact (Berlin Kentsel Doğa Paktı) girişiminin bir parçası oldu. Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Berlin Urban Nature Pact Yıllık Toplantısı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay tarafından imzalanan “Berlin Nature Urban Pact”, Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törende yetkililere teslim edildi. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı adına Mimar Deniz İncesu ve Veteriner İşleri Dairesi Başkanlı adına Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong temsil etti. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Tek Sağlık” yaklaşımıyla kentin tüm paydaşlarını kapsayan sağlıklı ve doğa ile uyumlu bir yaşam alanı oluşturma vizyonu da katılımcılarla paylaşıldı.

KENTSEL DOĞA UYGULAMALARI İNCELENDİ

Üç gün süren programda, şehirlerin doğayla uyumlu kalkınma stratejileri masaya yatırıldı, iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Şehirler arası iş birliklerinin artırılmasına yönelik birebir görüşmeler yapılırken, İzmir’in hayata geçirmeyi planladığı “Rewilding Projesi” için de yol gösterici sunumlar ve deneyimler paylaşıldı. Austin (ABD), Berlin (Almanya), Viyana (Avusturya), Paris (Fransa), Utrecht (Hollanda), Glasgow (İskoçya) ve Nansana (Uganda) gibi şehirlerden temsilcilerin katıldığı toplantı kapsamında düzenlenen arazi gezilerinde, kentsel doğa uygulamaları yerinde incelendi.

HEDEF DOĞAYLA UYUMLU, DİRENÇLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER YARATMAK

Kentlerin doğayla uyumlu, dirençli ve sürdürülebilir bir gelişim göstermesini hedefleyen uluslararası girişim; biyoçeşitlilik, ekosistem hizmetleri, iklim değişikliğine uyum ve toplumsal kapsayıcılık gibi başlıkları tek çerçevede buluşturuyor. İzmir, sözleşmenin imzacısı olarak doğa temelli çözümler, altyapı planlaması, sosyal kapsayıcılık ve çok paydaşlı yönetişim konularında örnek uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.