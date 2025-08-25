İzmir'de 7 bin kediye mobil kısırlaştırma

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, sokak hayvanlarının sağlıklı üremesi, popülasyonunun kontrol altında tutularak çevre ve insan sağlığının korunması için kısırlaştırma çalışmalarını sürdürüyor. 3 bakımevinde kısırlaştırma çalışmalarını yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 mobil aracı da başta kırsal bölgeler olmak üzere sokak sokak gezerek sahipsiz canları kısırlaştırıyor. Gönüllülerin de desteği ile yerinde kısırlaştırma hizmeti sunan ekipler, hızlı ve etkili çözümler üretiyor. 2022’de faaliyete başlayan mobil kısırlaştırma aracı ile bugüne kadar toplam 7 bin, son bir yıl içerisinde de yaklaşık 4 bin sokak kedisi kısırlaştırıldı. Ekipler son olarak Menderes Çukuraltı Mahallesi’nde yurttaşlarla buluşarak çalışmalarına devam etti.

“BUGÜNÜ DEĞİL GELECEĞİ DE KORUYORUZ”

İzmir’i karış karış dolaşarak sahipsiz sokak kedilerini, tam donanımlı mobil araçta, güvenli ve hijyenik koşullarda kısırlaştırdıklarını aktaran İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Mobil Kısırlaştırma Birimi Sorumlu Veteriner Hekimi Pınar Arca, “Bir dişi kedi yılda iki veya üç kez doğum yapabilir. Her doğumda ortalama 4 ile 6 arasında yavru dünyaya geliyor. Yavrular 6 ayda cinsel olgunluğa erişip, üremeye başlıyor. Bir yılın sonunda 25 ile 60 arasında kedi doğabiliyor. İkinci ve sonraki yıllarda, kedi popülasyonu katlanarak artıyor. 5 yıl içerisinde tek bir dişi kedi ve onun soyundan gelenler toplamda 5 binden fazla yavrunun dünyaya gelmesine neden olabilir. Amacımız kontrolsüz üremenin önüne geçmek ve sokak kedilerinin daha sağlıklı, güvenli bir hayat yaşamasını sağlamak. Her bir hayvanın yaşam hakkı için çalışıyoruz. Bu çalışmalarla sadece bugünü değil, geleceği de koruyoruz. Tüm bu çalışmalar ile topluma ve sahipsiz canlara konforlu bir yaşam alanı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Menderes Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayşe Güldemir de çalışmalar için ekiplere teşekkür ederek, “Bölgede bulunan canlara sahip çıkan ve onların sağlıklı bir hayat sürmesi için çalışan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Çukuraltı Muhtarı Mehmet Çolak ise Büyükşehir Belediyesi’nin, Özdere’de kısırlaştırma çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüğünü belirtti. Hayvanseverlerden Hale Yiğittürk de “Özverili şekilde kedilerin kısırlaştırılması için çalışıyoruz. Yaklaşık bin 500 kedinin kısırlaştırılmasını sağladık. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Evrim Hepgün ise yapılan çalışmadan çok memnun olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Kısırlaştırma sayesinde kedilerimiz daha sağlıklı bir hayat sürüyor. Kısırlaştırma yapılmadığı zaman çok hızlı üredikleri için uygunsuz koşullarda büyümek zorunda kalıyorlar. Kötü koşullarda yaşıyor ve ölüyorlar. O nedenle bu çalışmalar çok önemli. Diğer belediyelere de örnek olmasını diliyorum.”