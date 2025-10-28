İzmir’de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programına katıldı. Törende İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert’in yanı sıra CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Ümit Özlale, Seda Kaya Ösen, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile siyasi parti temsilcileri, ordu ve emniyet mensupları, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

ATATÜRK ANITI’NA ÇELENK KONULDU

Törende Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Önce İzmir Valisi Elban, daha sonra Özsert, ardından ise Başkan Tugay çelenk sundu. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.