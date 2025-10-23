İzmir’de Cumhuriyet coşkusu başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu merkeze uzak ilçelere ulaştırıyor. İlk program Torbalı’da başladı. Torbalı’da İnönü Mahallesi Meydan Kafe önündeki alanda düzenlenen programa İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Serpil Keskin, Torbalı Belediyesi Başkan Vekili Ertan Çelik, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri ile yurttaşlar katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Dr. Cemil Tugay’a program için teşekkür eden Torbalı Belediyesi Başkan Vekili Ertan Çelik, “Nice 102 yıllara, yaşasın Cumhuriyet” dedi.

“Cumhuriyet Her Yerde” sloganıyla 29 Ekim’e kadar sürdürülecek buluşmalar Menemen, Bergama, Selçuk, Kiraz, Menderes, Tire ve Dikili’de gerçekleştirilecek.

MUHTARLARDAN KUTLAMAYA DAMGA VURAN GÖSTERİ

Etkinliğe halk oyunlarıyla renk katan muhtarlar adına konuşan Çiğli Ataşehir Mahallesi Muhtarı Nesrin Erdoğan, “Muhtarlar olarak bir araya geliyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. Çok güzel. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında burada olmaktan dolayı da çok mutluyum” dedi.

“HER ŞEY ÇOK GÜZEL”

Programı izlemeye gelen Yıldız Tokeri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür ederek “Kendisinden çok memnunuz. Buraya İZMAR’ı açmaya da gelmişti. Teşekkür ediyoruz” diye konuştu. Ayrancılar’da yaşadığını ifade eden Necla Gülsüm de, “Cemil Başkanımız muhteşem. Gümbür gümbür geliyor. Her şey çok güzel, daha da güzel olacak” dedi.

Özgül Güngör ise, “Çok güzel bir etkinlik, çok duygulandım. Şimdiye kadar bayramlar bu şekilde kutlanmadı. Böyle bayram kutlamayı öyle çok özledik ki, çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Metin Şahin de, “Çok anlamlı ve güzel bir program. 29 Ekim’in 102’nci yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

“BİZİ GURURLANDIRDI”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri anarak sözlerine başlayan Bülent Araç da, “Çok büyük bir bayram. Dünyada eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesi ve sonunda gelen bir cumhuriyet. Demokrasiyi, laikliği belki de dünyaya ilk hatırlatan süreç. Minnettarız, şükran duyuyoruz. Böyle anlamlı günü bu güzel etkinlikle taçlandırdığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz, bizi gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür eden Mehmet Sarıkaya, “Kutlamaları çok beğendik. Bu organizasyon bizleri çok mutlu etti ve buradan başlaması ayrıca onur verdi. Atatürk’e ve silah arkadaşlarına bizlere cumhuriyeti, demokrasiyi bu denli özgürce yaşattığı için çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

HEM YETİŞKİNLER HEM ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Torbalı Belediye Bandosu’nun gösterisiyle açılışı yapılan program mahalle muhtarlarının halk oyunu gösterisiyle devam etti. Vatandaşlar “Atatürk’ün Yurt Gezileri” adıyla etkinlik alanında kurulan fotoğraf sergisini gezdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Orkestrası, Kültür Orkestrası ve Türk Sanat Müziği Muhtarlar Korosu’nun konserleriyle müzik ziyafeti sunuldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları Çocuk Oyunu sahnelenirken, mini disko, sihirbaz, palyaço ve yüz boyama etkinlikleriyle minikler de eğlenceye doydu. Alanda ayrıca gençlik spor deneyim alanları, VR deneyim alanı, çocuk atölyeleri, sağlık işleri ve tarımsal hizmetlerle ilgili stantlar, gezici kütüphane aracı ile zeka oyunları atölyesi gibi etkinlikler yer aldı.

DOPDOLU PROGRAM

“Cumhuriyet Her Yerde” programı kapsamında 23 Ekim’de kutlamaların adresi Kiraz Yeni Mahalle olacak. 24 Ekim’de Menemen Gazi Mustafa Kemal Mahallesi, 25 Ekim’de Menderes Şehit Astsubay Ömer Halis Demir Parkı, 26 Ekim’de Bergama Ayaskent Mahallesi’nde, 27 Ekim’de Tire Merkez Gölet’te, 28 Ekim’de Selçuk Belevi Mahallesi’nde birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda saat 10.00’da Selçuk Zeytinköy Mahallesi’nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00’i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı’nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00’de düzenlenecek konserler coşkuyu doruğa çıkaracak.