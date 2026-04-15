İzmir’de emekliler ayaklandı

Emekliler İzmir’in dört bir yanında sokağa indi. Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde, İzmir Emekliler Platformu da “İnsan onuruna yaraşır bir aylık için” sloganıyla Basman Garı’nın önünden “emekli zinciri” oluştururken, Tüm Emeklilerin Sendikası da Konak’ta oturma eylemlerini sürdürdü.

Birleşik Emekliler Sendikası üyesi emekliler, maaşların yetersiz kaldığını belirterek, Mayıs ayında ara zam yapılmasını, sağlıkta muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını talep etti.

İzmir Emekliler Platformu da Basmane Garı önünde toplanarak “emekli zinciri” oluşturdu ve İzmir İl SGK Müdürlüğü önüne kadar yürüdü. Emekliler tarafından yapılan basın açıklamasında "Nisan ayında elektrik ve doğalgaza gelen, bize göre yüzde 25’lik zam, iktidara göre güncelleme, emeklinin yaşama tutunmasını mümkün kılmamakla birlikte emekli artık gıdaya ulaşamıyor, aldığı maaşın yarısı fatura giderlerine gidiyor. Biz emekliler olarak geçinemiyoruz. Mayıs ayında ara zam istiyoruz. Sizin tabirinizle güncelleme istiyoruz” denildi.

“ÖDEDİĞİMİZ PRİMİN GÜNCEL KARŞILIĞINI İSTİYORUZ”

Sağlık Bakanı'na seslenen emekliler, “Emeklinin kuşa dönen maaşı, sağlık hizmetlerinden faydalanırken maaştan kesilen muayene ve ilaç katkı payları nedeniyle daha da erimektedir. Öncelikle Sağlık Bakanlığı’nın bir düzenleme yaparak emekliden kesilen muayene ve ilaç katkı paylarını kaldırması ve emeklilere randevularda öncelik tanınmasını istiyoruz. İktidarın yönetsel yeteneksizliğiniz sonucu oluşan ekonomik krizin faturasını biz emekliler ödemek istemiyoruz. Her sıkıştığınızda emeklilerin yoksulluğunun sebebi olarak emeklilerin uzun yaşamasına ve çalışan her iki kişiye bir emekli düştüğü yalanını kabul etmiyoruz. Emekliler olarak maaşlarımızı her çalışan iki kişi değil, 40 sene SGK’ya ödediğimiz primlerin karşılığı olarak alıyoruz. SGK’ya ödediğimiz primleri bir bankada değerlendirmiş olsaydık, bugün hazine yardımı ile 20 bin TL alan bir emekli 40 bin TL aylık faiz alıyor olurdu. Bu vesileyle biz emekliler sadaka değil, ödediğimiz primin güncel karşılığını istiyoruz. Seçimden seçime ‘gaz bulduk, petrol bulduk’ masallarıyla giderilemeyeceğini 24 yıllık AKP iktidarı eliyle yaşayarak öğrendik" ifadelerini kullandı.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Açıklamada emeklilerin talepleri ise şu şekilde sıralandı:

"Sağlık Bakanlığı muayene ve ilaç katkı payının kaldırılmasını, emeklilere randevularda öncelik tanınmasını, emekli maaşlarına Mayıs ayında ara zam yapılmasını, emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesinin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için küçükbaş kurban alabilecek 20 bin TL’ye yükseltilmesini, emekli maaşlarının hazine yardımı ile 20 bin TL’ye tamamlanması yerine en düşük emekli taban ücretinin açlık sınırının üzerinde bir orana yükseltilmesini istiyoruz. Sosyal devlet anlayışında emekli devlete yük değildir, tam tersine o ülkenin geçmişi ve hafızasıdır. Emekliyi yok sayan anlayış, geçmişini yok sayan anlayıştır. Emekliler olarak seçtiklerimizden beklentimiz bireysel zenginleşmeleri değildir. Toplumun refahını sağlamalarıdır. Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Ya emekliye insan onuruna yaraşır bir yaşam ya da bir an önce seçim."

Tüm Emeklilerin Sendikası da Konak’ta oturma eylemlerinin 12.’sinde yaptıkları açıklamada enflasyon kayıplarının derhal karşılanmasını talep etti.