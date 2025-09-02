İzmir'de gevreğe zam geldi

İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın temmuz ayındaki zam talebi üzerine İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu toplandı. Komisyon tarafından değerlendirilen talep, Ticaret Bakanlığı'nın onayına gönderildi. Bakanlığın onayladığı zam talebiyle liradan satılan gevrek, 20 TL oldu. Gevrekteki yeni fiyat, 3 Eylül'den itibaren geçerli olacak.

Oda tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Gevrek, İzmir için yalnızca bir yiyecek değil, aynı zamanda kültürün bir parçasıdır. Bu nedenle bugüne kadar zam taraftarı hiç olmadık. Ancak zararına satış, fırıncılarımızı üretimden koparma noktasına getirdi. Bu artış, esnafın ayakta kalabilmesi için mecburi hale geldi. Vatandaşımızı da düşünüyoruz esnafımızı da. İzmir’de gevrek geleneğinin sürdürülebilmesi için üreticinin ayakta kalması şart."