İzmir’de Gri Su dönemi başlıyor

İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu, 141’inci toplantısıyla 2025 yılının son buluşmasını gerçekleştirdi. Toplantı öncesinde İEKKK üyeleri tarafından yeni yıl pastası kesilerek, 2026’ya ilişkin iyi dilekler paylaşıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir için yeni başlangıçların yaşanacağı bir yıl olacağını düşünüyorum. İyi ki böyle bir kurulumuz var. 2026, umduğumuzdan çok daha iyi olsun. Hep birlikte iyi olacağımız bir yıl diliyorum” dedi. İEKKK Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, “Yeni yıl hepimiz için sağlıklı, başarılı ve bir önceki yıldan daha verimli çalışabildiğimiz bir yıl olsun” ifadelerini kullandı.

Toplantıda kentin gündeminde yer alan su yönetimi, trafik, Kordon ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere planlanan çalışmalar ele alındı. Değerlendirmelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, hem yeni su kaynaklarının oluşturulması hem de suyun verimli kullanılması amacıyla, kentin her kesiminden temsilcinin katılımıyla Su Konseyi kurulacağını müjdeledi. Başkan Tugay ayrıca, suyun yeniden kullanımını sağlayacak gri su dönüşümüne ilişkin yürütülen çalışmaları da aktararak, ilk etapta uygulamanın İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerde hayata geçirileceğini ifade etti.

KENTTE KULLANILAN SUYUN YÜZDE 30'U GRİ SUDAN KARŞILANACAK

Planlı, akılcı ve kararlı bir anlayışla çalışılması gerektiğini vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, gri su dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Tugay, su yönetiminde ortak aklın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“İzmir’de ne kadar taraf varsa bir araya gelelim, su konusunda konuşalım, plan yapalım ve uygulayalım. Bu noktada sanayicilerimiz çok önemli. Özellikle suyun yeniden kullanımı konusunda en yüksek potansiyel sanayi alanında bulunuyor. Sanayinin bu sürece mutlaka katılması gerekiyor. Kendi tesislerimizde ve belediyemize ait binalarda hızlı bir gri su dönüşümü için çalışmalar yürütüyoruz. Lavabo ve duşlardan gelen suların sterilize edilerek yeniden kullanılmasını sağlayacak sistemler üzerinde çalışıyoruz. Birkaç ay içinde büyük ölçekli binalarımızın önemli bir bölümünde bu dönüşümü hayata geçireceğiz. Aynı zamanda kurum bünyesinde bir deneyim ve uygulama odağı oluşturacağız. Bu ekip, öncelikle belediyenin diğer tesisleri, ardından kamu kurumları ve nihayetinde tüm kent için gri su dönüşümüne yönelik çalışmalar yürütecek. En kolay, en hızlı, en pratik, en doğru ve en ekonomik yöntemleri belirleyeceğiz. Geri kazanılan bu sular; peyzaj sulamasında, rezervuar kullanımında, kent temizliğinde ve yangın söndürmede değerlendirilebilecek. Yürütülecek hızlı ve kapsamlı çalışmalar sayesinde İzmir’de kullanılan suyun yaklaşık yüzde 30’unu gri su dönüşümü ile elde edebileceğiz.”

“HAVZADAN SU AKTARIMI DEDİĞİMİZ BİR GERÇEK VAR”

Temiz su kaynaklarının korunması ve artırılması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Tugay, yeraltı su rezervlerinin tamamının haritalandırılması ve etkin bir takip mekanizmasının kurulmasının en öncelikli başlıklardan biri olduğunu vurguladı. İzmir dışından kente su taşınmasına yönelik projelerin daha erken bir takvime çekilmesi için çaba göstereceklerini ifade eden Başkan Tugay, kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen tartışmalara da açıklık getirdi. Başkan Tugay “Bazen ‘İzmir’in suyu Manisa’dan geliyor’ şeklinde konuşmalar yapılıyor. Oysa İstanbul’un suyu nereden geliyor diye sorgulanıyor mu? İstanbul’un suyu Batı Karadeniz’den geliyor, yaklaşık 10 şehirden sağlanıyor. Ankara’nın suyu da yine Batı Karadeniz’den geliyor. Bu durum, ‘havza aktarımı’ olarak tanımlanan bir uygulamadır. Bizler bir havza içindeysek, o havzanın bir bölümünden başka bir bölümüne su aktarımı yapılması mecburen olacaktır” ifadelerini kullandı.

KORDON YENİDEN TASARLANACAK

İzmir’in simge alanlarından Kordon için yeni bir tasarım sürecinin başlatılacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, alanın daha işlevsel ve nitelikli hale getirileceğini belirtti. Başkan Tugay, Kordon’da yol, kaldırım ve peyzaj kullanımının bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınacağını ifade eden Başkan Tugay, “Kordon’un yolunu, kaldırımını ve peyzaj kullanım şeklini yeniden tasarlayacağımız bir süreci başlatıyoruz. Şehrimizin mimarlarının, tasarımcılarının, sivil toplum kuruluşlarının, esnafının ve o bölgede yaşayan yurttaşlarımızın dahil olacağı ortak bir tasarım çalışması yapılacak. Bu süreç sonunda Kordon, daha fonksiyonel bir alan haline gelecek. Bu çalışmayı sizlerin de katkısıyla hayata geçireceğiz. Kordon’u hep birlikte güzelleştirmek için herkesi bu sürece katılmaya davet ediyorum” dedi.

ULAŞIM MASTER PLANI HAZIRLANIYOR

Trafiğin kentin en acil başlıklarından biri olduğunu belirten Başkan Tugay, yeni bir Ulaşım Master Planı çalışmasının başlatıldığını açıkladı. Başkan Tugay, araç sayısının son bir yılda yüzde 8 arttığını, ancak asıl sorunun plansız yoğun yapılaşma ve önceki master planın yeterince uygulanamaması olduğunu ifade etti. Yeni planın kapsamlı olacağını vurgulayan Tugay, ulaşıma yönelik tüm yatırımların bu plan doğrultusunda hayata geçirileceğini söyledi. Kent genelinde kavşak, alt ve üst geçit ile bağlantı yolları çalışmalarının sürdüğünü belirten Tugay, metro, raylı sistem ve toplu ulaşım yatırımlarının öncelikli olduğunu, İzmir’de özel araç yerine modern ve konforlu toplu ulaşımın esas alınacağını dile getirdi.

İZMİR’İN GASTRONOMİSİ TANITILACAK

Önümüzdeki döneme yönelik yol haritasını belirlemek amacıyla Turizm Konseyi toplantısı yapılacağını belirten Başkan Tugay, yılda iki ya da üç ayda bir, öncelikle Avrupa başkentlerinde olmak üzere 2-3 gün sürecek İzmir gastronomisi tanıtım etkinlikleri düzenleneceğini açıkladı. Başkan Tugay, bu etkinliklerin fuar katılımı şeklinde olmayacağını, kent merkezlerinde kurulacak büyük çadırlarda ağırlıklı olarak gastronominin anlatılacağını ve İzmir’in turistik ve tarihi özelliklerinin de tanıtılacağını ifade etti. Çalışma kapsamında önemli gastronomi ve turizm temsilcilerinin desteğinin alındığını da sözlerine ekleyen Başkan Tugay, ses getiren bir iş planladıklarını söyledi.

“ESKİ YAPILARI DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Dokuz Eylül Üniversitesi iş birliğiyle Deprem Master Planı çalışmalarına başlandığını hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, mikro bölgeleme ve bina tarama çalışmalarının Karşıyaka’da sürdüğünü, ardından Konak’ta devam edeceğini belirtti. Bayraklı ve Bornova’da bu çalışmaların daha önce tamamlandığını ifade eden Başkan Tugay, tüm kentin bir iki yıl içinde taranarak eski yapıların dönüştürülmesi için yoğun çaba gösterileceğini, yeni rezerv alanların belirlenmesine yönelik çalışmaların ise hem Bakanlık hem de belediye tarafından yürütüldüğünü söyledi.

MARATON İZMİR ELE ALINDI

Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin, Maraton İzmir’in 2025 yılında izin alınamadığı için yapılamadığını, 2026 yılı için de henüz onay alınmadığını belirterek organizasyonun İzmir’e kattığı değeri aktardı. Alptekin, parkurun eğimi ve deniz kenarında yer almasıyla dünyadaki sayılı parkurlardan biri olduğunu ifade etti. Başkan Tugay, Maraton İzmir’in her yıl katılımı artan, uluslararası tanınırlığa sahip ve kolay elde edilemeyecek bir marka olduğunu vurgulayarak, kısa süreli yol kapatmalarının kenti olumsuz etkilemeyeceğini ve organizasyonun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alp Avni Yelkenbiçer, Maraton İzmir’in hem lojistik açıdan hem de parkurun başladığı noktada bitmesi nedeniyle önemli avantajlara sahip olduğunu belirterek organizasyonun devam etmesi gerektiğini ifade etti. Kurul üyeleri de Maraton İzmir’in sürdürülmesi konusunda görüş birliğine vardı.

“YARATICI EKONOMİ ANLAMINDA İZMİR, ÇOK GÜÇLÜ BİR POTANSİYELE SAHİP”

Toplantıda İzmir Ekonomi Üniversitesi Yaratıcı Ekonomi Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Gözde Çeviker tarafından “Create in İzmir ve EXPO” başlıklı bir sunum gerçekleştirildi. Çeviker, Create in İzmir’in yaratıcı endüstrilerin gelişimini desteklemek amacıyla kurulan ve yaratıcı girişimcilik odağında çalışan bir dijital hub olduğunu belirtti. Create in İzmir’in temel hedeflerine değinen Çeviker, “Yaratıcı üretime ekonomik değer kazandıran kamu, sanayi, akademi ve yaratıcı sektörler arasında düzenli, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir iş birlikleri kurarak bölgemizde yaratıcı ekonomiyi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Yaratıcı ekonomi açısından İzmir çok güçlü bir potansiyele sahip. Kent, yaratıcı ekonomi merkezlerinden biri olabilecek nitelikleri barındırıyor. Uzun süredir İzmir’in yaratıcı kent olması yönünde birçok çalışma yürütülüyor ancak bunun sürdürülebilir bir yapıya dönüşmesi gerekiyor. Hem Create in İzmir’i hem de Create in İzmir ve EXPO’yu bu amaca hizmet edecek şekilde tasarladık” dedi. Yaratıcı endüstri alanında yürütülen çalışmalara da değinen Çeviker, “Bu çalışmalarla İzmir’i, Türkiye’de yaratıcı endüstri ve inovasyonun güçlü merkezlerinden biri haline getirebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

İZMİR KAYNAK VERİMLİLİĞİ MERKEZİ ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Toplantıda İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz tarafından “İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi” başlıklı sunum gerçekleştirildi. Dr. Yavuz, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın çevresel konuları muhasebe, finansman ve iş dünyasıyla ilişkilendirmesiyle birlikte bu merkezin bir gereklilik haline geldiğini ifade etti. Dr. Yavuz, Avrupa Birliği’nin 1 Ocak 2026 itibarıyla Yeşil Mutabakat kapsamında sınırda karbon vergisi uygulamasını bazı sektörlerde hayata geçireceğini hatırlatarak, dış ticaretinin yarısından fazlasını Avrupa ile gerçekleştiren Türkiye için bu sürece uyum sağlamanın büyük önem taşıdığını vurguladı. İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi ile bölgede başta sanayi ve tarım olmak üzere tüm sektörlerde sürdürülebilir üretim, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik teknik destek ve danışmanlık hizmeti sunulması hedefleniyor.

GRİ SU DÖNÜŞÜMÜ NEDİR?

Günümüzde evsel atık sular; siyah ve gri su olmak üzere ikili ya da sarı, kahverengi ve gri su olarak üçlü şekilde sınıflandırılıyor. Gri su, evsel kullanımdan kaynaklanan yıkama sularını kapsayan, tuvalet kullanımından kaynaklanan atıklar dışındaki tüm evsel atık suları ifade ediyor. Gri su; siyah su olarak kabul edilen tuvalet atıkları ve çöp öğütücülerinden çıkan gıda atıkları hariç olmak üzere, duşlar, el yıkama lavaboları, çamaşırhaneler, çamaşır makineleri ve mutfaklardan kaynaklanan evsel atık sulardan oluşuyor. Lavabo, duş ve küvetlerden gelen, fosseptik içermeyen bu sular, evsel atık suyun en az kirli olan bölümünü oluşturuyor ve yeniden kullanım amacıyla kolaylıkla arıtılabiliyor. Arıtma işlemi tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilen gri su; otel, okul, hastane, toplu konutlar ve endüstriyel tesisler başta olmak üzere birçok alanda değerlendiriliyor. Bu alanlarda geri kazanılan su, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarında kullanılabildiği gibi peyzaj ve tarımsal sulama amacıyla da kullanılabiliyor. Bazı bölgelerde ise geri kazanılan gri su, yangın riskine karşı yangın hidrantlarında depolanarak, yangın söndürme amacıyla da değerlendirilebiliyor. Bu uygulamalar sayesinde hem su kaynaklarının korunması hem de sürdürülebilir su yönetimine katkı sağlanması hedefleniyor.