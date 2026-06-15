İzmir'de kültürel miras

İzmir Kent Konseyi tarafından, mübadele ve Balkan göçleriyle Anadolu'ya taşınan kültürel mirasın yaşatılması amacıyla "Mübadil ve Balkan Gecesi" etkinliği düzenlenecek. İzmir Kent Konseyi Mübadil ve Balkan Göçmenleri Çalışma Grubu'nun organize ettiği program, 19 Haziran Cuma günü kentin simge mekanlarından Tarihi Bıçakçı Han'da gerçekleştirilecek. Anadolu'nun ortak hafızasını canlı tutmayı ve farklı kuşaklar arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedefleyen etkinlikte; Balkan müzikleri, halk oyunları ve geleneksel sahne gösterileri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Sunuculuğunu Göksenin Çakmak’ın üstleneceği gecede, Tireli Ozan Talip Çınar, Ozan Medet Mısırlı, Giritli Torunu Deniz Şen ve Tireli Ozan Turgut Görgeç'in yanı sıra Bergama Kılıç Kalkan Ekibi, İzmir Kent Ritim, Dansapoli Dans Akademisi ve BandoRumeli sahne alarak katılımcılara kültürel bir şölen sunacak.

Balkan göçmeni toplulukların kültürel birikiminin İzmirlilerle paylaşılacağı etkinlik, saat 19.00'da başlayacak. Program, tüm vatandaşların katılımına açık olarak gerçekleştirilecek.