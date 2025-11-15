İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı

İzmir'in merkez ilçelerinde, kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin 30 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; iki grup olarak devam edecek olan su kesintilerde ilk grupta yer alan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Menemen ve Menderes ilçelerinde 30 Kasım’a kadar çift günlerde saat 23.00'te başlayacak olan su kesintisi sabah 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta yer alan Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi ile Gaziemir'in Emrez Mahallesi'nde ise tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

BARAJLARDA SON DURUM

İzmir'de barajlardaki su oranı, her geçen gün azalmaya devam ediyor. İZSU verilerine göre; kentin içme suyunun büyük bölümünün karşılandığı Tahtalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 1,44'e düştü. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,7 ve Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 44,64'e geriledi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0,5 olarak kaydedilirken, Gördes Barajı ve Balçova Barajı ise tamamen kurudu.