İzmir’de su hamlesi

Yaz aylarında başlayan kuraklığın kış aylarında da sürmesi nedeniyle planlı su kesintileri sürerken İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU alternatif su çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda başkan Cemil Tugay, hem yeni su kaynaklarının oluşturulması hem de suyun verimli kullanılması amacıyla kentin her kesiminden temsilcinin katılımıyla su konseyi kurulacağını söyledi. Ayrıca Tugay, suyun yeniden kullanımını için “gri su” ve denizden su arıtma çalışmalarına da başladıklarını duyurdu.

Konu hakkında sorularımızı yanıtlayan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, gri suyun geri kazanımı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda bir komisyon oluşturulduğunu ve konuyla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Deniz suyunun arıtılması hakkında Erdoğan, “Deniz suyunu arıtmak için bir süredir çalışmalarımız devam ediyordu. Kentin farklı bölgelerinde bununla ilgili fizibilite çalışmaları yapılıyor. Çeşme’de ilçemizde fizibilite raporumuzu hazırladık” diye konuştu.

Menderes ilçesinde de bir deniz suyu arıtma tesisinin yapım ihalesi öncesi hazırlıklarını yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, “Günlük 100 bin metreküp deniz suyunu arıtmayı hedeflediğimiz bu tesisin yer tahsisi işlemleri için ilgili kurumlara resmi başvuruda bulunduk” ifadelerini kullandı. Evsel kullanımdan kaynaklanan yıkama sularını kapsayan, tuvalet kullanımından kaynaklanan atıklar dışındaki tüm atık suları ifade ettiği bilinen gri su; evsel atık suyun en az kirli olan bölümünü oluşturuyor ve yeniden kullanım amacıyla kolaylıkla arıtılabiliyor. Gri su projesi ile birlikte İzmir’de kullanılan suyun yaklaşık yüzde 30’unun geri kazandırılması amaçlanıyor