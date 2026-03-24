İzmir’de taksici esnafı isyanda: Yüzde 15’lik zam daha cebe girmeden eridi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından kabul edilen ve bindi-indi ücretini 180 liraya çıkaran yeni tarife, artan maliyetler ve akaryakıt zamları nedeniyle taksici esnafının derdine derman olmadı. Ekonomik belirsizliğin gölgesinde kontak açan esnaf, artan maliyetler karşısında yeni bir tarife güncellemesi talep ediyor.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, sürecin başından itibaren ekonomik öngörülere dayanarak yüzde 20 zam talep ettiklerini ancak onaylanan yüzde 15’lik artışın gerçek maliyetleri karşılamaktan uzak kaldığını kaydetti.

"AKARYAKITA 6 AYDA YÜZDE 30 ZAM GELDİ"

Taksici esnafının en büyük gider kaleminin akaryakıt olduğuna dikkat çeken Özkan, son 6 aylık süreçte motorin fiyatlarının yüzde 30’un üzerinde arttığını hatırlattı. Üst üste gelen zamların esnafı ciddi şekilde zorladığını belirten Özkan, fiyatların her geçen gün değiştiğini ve esnafın artık hesap yapamaz duruma geldiğini söyledi. Küresel gelişmelerin ve savaş ortamının ekonomik etkilerinin hesaba katılması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Artan maliyetler karşısında taksicilerimiz ayakta kalmakta zorlanıyor. Esnafın artık geçimini sağlamakta ve dayanacak gücü kalmadı" ifadelerini kullandı.

YENİ TARİFE TALEBİ: BİNDİ-İNDİ 210 TL

Yaşanan ekonomik baskının sahaya doğrudan yansıdığını belirten oda yönetimi, acil çözüm için İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 12 Nisan’da yapacağı toplantıya kilitlendi. Oda yönetimi, yeni tarife talebinin bu toplantıda gündeme alınarak hızla karara bağlanmasını bekliyor. Piyasalardaki belirsizlik nedeniyle net rakam vermenin zorlaştığını ancak şartların her geçen gün daha da ağırlaştığını ifade eden Özkan, yetkilileri mevcut tabloyu dikkate alarak karar vermeye çağırdı. Odanın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden talep ettiği yeni ücret tarifesi ise şu şekilde: Bindi-indi 210 TL, kilometre ücreti 54 TL, açılış ücreti 40 TL.