İzmir’de üniversite öğrencileri için festival

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın “Genç Dostu Kent” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü, üniversiteliler için deneyim ve eğlence dolu bir festival programı hazırladı. Gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerle bir araya gelmelerini, kent yaşamına aktif katılım göstermelerini ve İzmir’in olanaklarını tanımalarını hedefleyen festival 20-21 Ekim tarihlerinde Kültürpark’ta eski lunapark alanında gerçekleştirilecek.

Saat 13.00'ten itibaren söyleşiler, deneyim atölyeleri ve bilgi yarışmaları, bando gösterileri ve konserlerle renklenecek festivalin kapanışında ise Duman sahne alacak. Festivale, 18-30 yaş arasındaki üniversite öğrencisi tüm gençler, bilet almadan, yalnızca öğrenci kimlik kartını göstererek katılabilecek.

Festival programı:

20 Ekim Pazartesi

17.30 İzmir Büyük Belediyesi Bando Gösterisi

18.00 Genç İzmir – Kent Konseyi Gençlik Meclisi Bilgi Yarışması

19.00 Dj Rıdvan

20.30 İzmir Öğrenci Toplulukları Grubu – Grup Şantiye

21 Ekim Salı

17.30 İzmir Büyükşehir Belediyesi Bando Gösterisi

18.00 Genç İzmir – Kent Konseyi Gençlik Meclisi Bilgi Yarışması

19.00 Merve Mete Pop Orkestrası Konseri

21.00 Duman konseri