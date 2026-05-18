İzmir'de yerel yönetimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği için yol haritası çizildi

İzmir'de belediyelerin toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki kurumsal kapasitelerini artırmak ve kadın hareketiyle işbirliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen projenin final çalıştayı gerçekleştirildi. Eşit Yaşam Derneği temsilcisi Canan Aydemir Özkara'nın başvurusuyla, CEİDizler Alt Hibe Programı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle hayata geçirilen projede, "2026-2027 Belediyeler Arası Koordinasyon ve İşbirliği Yol Haritası"nın hazırlık süreci tamamlandı. Çalıştaya; İzmir Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu başkanları ile meclis üyeleri, Kadın ve Aile Hizmetleri müdürleri, Eşitlik Birimi sorumluları, üniversitelerin kadın ve aile araştırma merkezleri temsilcileri ve Kent Konseyleri Kadın Meclisleri başkanları katıldı.

MEVCUT DURUM ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Proje kapsamında ön çalışma niteliği taşıyan "İzmir Belediyeleri Eşitlik Birimleri ve Belediye Meclisleri İlgili Komisyonları Mevcut Durum Analizi - 2026 Raporu" ilk somut çıktı olarak paylaşıldı. Etkinlikte, söz konusu rapor ile Eşit Yaşam Derneği tarafından hazırlanan "2025 İzmir’de Kadın Hareketinin Geleceği Çalıştay Sonuç Raporu" birlikte değerlendirildi. Katılımcılar, belediyelerle işbirliği yapılabilecek alanlara yönelik somut çözüm önerileri geliştirerek "2026-2027 Yol Haritası"nın zeminini oluşturacak çerçeveyi belirledi.

HAZIRLANAN RAPORLAR HAZİRAN AYINDA KAMUOYUNA SUNULACAK

Proje Yöneticisi Canan Aydemir Özkara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İzmir Yerel Eşitlik İzleme Platformunun kurumsal kapasitesini büyütmeyi ve belediyeler arası koordinasyonu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Özkara, proje kapsamında üretilen tüm raporların ve nihai ürün olan 2026-2027 Yol Haritası'nın haziran ayı içerisinde dijital kitap formatında kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi. Çalışmanın önemli bir işbirliği örneği olduğuna dikkati çeken Özkara, desteklerinden dolayı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay başta olmak üzere, genel sekreter yardımcılarına, ilgili şube müdürlüklerine, UNDP ve CEİD-İzler koordinatörlerine, akademisyenlere ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan danışma kurulu üyelerine teşekkür etti.