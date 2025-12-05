İzmir’den dünyaya “eşitlik” dersi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu bu çalışmalarıyla, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nün ruhunu yılın her gününe yayarak Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Avrupa Yatırım Bankası ve Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'nin (UITP) belirlediği güvenlik ve eşitlik kriterlerini referans alan ESHOT Genel Müdürlüğü, özellikle kadın istihdamı konusunda küresel bir başarıya imza attı. Dünya genelinde toplu ulaşım sektöründe kadın şoför istihdam oranı ortalama yüzde 9 seviyesindeyken, ESHOT bünyesinde bu oran yüzde 11’e yükseldi. İzmir yollarında aktif olarak görev yapan 290 kadın şoför, kentin toplumsal cinsiyet eşitliği vizyonunun en somut göstergesi haline geldi.

BAŞKAN TUGAY "90 DAKİKA"YI GERİ GETİRDİ; KADINLARIN YÜKÜ HAFİFLEDİ

Kadınların günlük yaşamda üstlendiği sorumluluklar, ulaşım ihtiyaçlarını da farklılaştırıyor. Sadece evden işe giden standart bir rotanın aksine; çocukların okuldan alınması, yaşlı bakımı, hastane ziyaretleri ve pazar alışverişi gibi gün içine yayılan yoğun bir hareketlilik söz konusu. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın İzmirlilere verdiği sözü tutarak yeniden hayata geçirdiği "90 Dakika Ücretsiz Aktarma Sistemi", bu noktada kadınların bütçesine can suyu oldu. Sistem sayesinde kadınlar, gün içinde birden fazla araç değiştirmek zorunda kalsalar da ek ücret ödemiyor. Ayrıca yine Başkan Tugay’ın vizyonuyla hayata geçen "Anne Dayanışma Kartı", annelerin çocuklarıyla birlikte sosyal hayata katılımını kolaylaştırıyor.

GECE YOLCULUKLARINDA "GÜVENLİ ROTA" MODELİ

Kadınların kent yaşamına güvenli ve eşit katılımını hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, gece saatlerinde kadın yolculara özel uygulamalarıyla dikkat çekiyor. ESHOT otobüslerinde 22.00-06.00 saatleri arasında uygulanan "durak dışı iniş" hakkı sayesinde kadın yolcular, güzergah üzerinde istedikleri güvenli noktada inebiliyor. Ayrıca duraklarda bulunan QR kod sistemi ve aydınlatma çalışmaları sayesinde, kadınların bekleme süreleri minimize edilerek güvenlik endişesi ortadan kaldırılıyor.