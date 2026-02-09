İmamoğlu'nun yakın koruması Bektaş Kamburoğlu hakkında karar verildi! Emniyet ifadesi ortaya çıktı: 3 başlık soruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamasıyla 7 Şubat’ta gözaltına alınan ve tutuklu İBB Başkanı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun yakın koruması olan Bektaş Kamburoğlu’nun Emniyet’te verdiği ifade ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde alınan ifadede Kamburoğlu’na, örgüt üyeliği iddiası, bazı isimlerle uzun yıllara yayılan HTS ve baz kayıtları, belirli tarihlerde kamera görüntülerinde yer alması ve evinde ele geçirilen mektuplar soruldu.

“HERHANGİ BİR ÖRGÜTÜN ÜYESİ DEĞİLİM”

Kamburoğlu, herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi.

Yaklaşık 12 yıldır Ekrem İmamoğlu’nun yakın korumalığını yaptığını ifade eden Kamburoğlu, bu görevi nedeniyle çok sayıda kişiyle aynı ortamda bulunmasının ve baz kayıtlarının oluşmasının olağan olduğunu dile getirdi.

SORUŞTURMADA ADI GEÇEN İSİMLER TEK TEK SORULDU

Kamburoğlu’na ifadesinde; Murat Ongun, Seza Büyükçulha, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Emrah Bağdatlı ve diğer bazı isimleri tanıyıp tanımadığı soruldu. Kamburoğlu, bu kişilerin bir kısmını İBB veya belediye çevresinden tanıdığını, aralarında suç içeren ya da hiyerarşik bir ilişki bulunmadığını beyan etti.

HTS VE BAZ KAYITLARI: “İŞİM GEREĞİ AYNI YERLERDE BULUNMUŞ OLABİLİRİM”

Dosyada yer alan HTS analizlerinde, Kamburoğlu’nun bazı isimlerle çok sayıda iletişim ve ortak baz kaydının bulunduğu belirtilirken, Kamburoğlu bu durumun görevi gereği olduğunu vurguladı. İmamoğlu’nun programları kapsamında Türkiye’nin birçok ilinde bulunduğunu, kalabalık ortamlarda yer aldığını, bu nedenle baz çakışmalarının doğal olduğunu ifade etti.

OTEL VE BAŞKANLIK KONUTU KAMERA GÖRÜNTÜLERİ SORULDU

İfade tutanağında, belirli tarihlerde Le Meridien Otel çevresinde ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konutunun bulunduğu adreste baz kaydı verdiğine ilişkin tespitler de yer aldı. Kamburoğlu, ikametinin otele yakın olduğunu, yaya olarak bölgeden geçmiş olabileceğini, kamera cihazlarının sökülmesi ya da tahrip edilmesiyle ilgili herhangi bir bilgisi ve dahli bulunmadığını söyledi.

EV ARAMASINDA ELE GEÇİRİLEN MEKTUPLAR

Kamburoğlu’nun ikametinde yapılan aramada ele geçirilen, Mustafa Akın ve Ekrem İmamoğlu tarafından yazıldığı belirtilen mektuplar da soruldu. Kamburoğlu, mektupların kendisine avukat aracılığıyla ulaştığını, duygusal içerikli oldukları için sakladığını ifade etti.

“SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

İfadesinin sonunda yöneltilen tüm suçlamaları reddeden Kamburoğlu, suç işleme kastının bulunmadığını, kaçma ya da delil karartma niyeti olmadığını belirterek, devletine ve milletine hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Son olarak Kamburoğlu, savcılık ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.