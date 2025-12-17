İzmir “Devrim şehidi Kubilay”ı anacak

Menemen’de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki 23 Aralık’ta bir kez daha anılacak. Anma töreni etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19’uncu kez yol koşusu da düzenliyor. 10 kilometrelik yol koşusu, saat 10.00’da Menemen Karaağaç Yolu üzerinden başlayacak ve Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda noktalanacak. 19’uncu Şehit Asteğmen Kubilay Koşusu için 20 Aralık saat 16.00’ya kadar https://www.maratonizmir.org/ üzerinden kayıt yapılabilecek. Yarış, genç erkek ve genç kadınlarda 2006-2007 doğumlular, büyük erkek ve büyük kadınlarda 2005 ve üzeri doğumlular kategorilerinde düzenlenecek. Kategorilerinde ilk üçe girenlere kupa, ilk ona giren sporculara ise para ödülü verilecek.

Yarışmacılara ait kitler 22 Aralık günü 11.00-20.30 saatleri arasında Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nda koşucuların kendilerine teslim edilecek.