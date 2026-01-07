İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki kişisel veri krizde 3 gözaltı

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin resmi kayıtlarında yer alan öğrenci fotoğraflarının izinsiz biçimde kullanılarak “en seksi” ve “en çirkin” gibi ifadelerle sıralandığı bir internet sitesinin yayıma sokulması sonrası başlayan krizde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başlatılan soruşturma kapsamında “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak ile Bilişim Sistemindeki Verileri Bozma, Yok Etme, Erişilmez Kılma ve Sisteme Veri Yerleştirme” suçlarıyla Sakarya ve Antalya illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 134. maddesi uyarınca bilişim sistemleri ve dijital materyallere el konuldu.

Başsavcılık soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.