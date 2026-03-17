Vapur seferleri de iptal edilmişti: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü!

17.03.2026 08:29:00
İstanbul Boğazı'nda, sis nedeniyle geçici olarak çift yönde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği saat 04.53'ten itibaren çift yönde kapatıldı.

Sis nedeniyle geçici süreyle askıya alınan gemi trafiği, saat 12.00 itibarıyla güney-kuzey yönde açıldı.

VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ!

Öte yandan Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle; Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, saat 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve saat 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacağını duyurmuştu.

Çanakkale Boğazı'nda sis: Gemi trafiği durduruldu! Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı’nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine alınan önlemin, sisin etkisini kaybetmesinin ardından kaldırılacağı bildirildi.
İstanbul'da 'sis' esareti: Trafikte zor anlar... Görüş mesafesi düştü! İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. Bazı ilçelerde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sis havadan da görüntülendi.
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı Çanakkale Boğazı, gece saatlerinde yoğunlaşan sisin etkisini yitirmesinin ardından çift yönlü transit gemi geçişlerine açıldı.