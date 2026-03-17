Vapur seferleri de iptal edilmişti: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği normale döndü!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği saat 04.53'ten itibaren çift yönde kapatıldı.

Sis nedeniyle geçici süreyle askıya alınan gemi trafiği, saat 12.00 itibarıyla güney-kuzey yönde açıldı.

VAPUR SEFERLERİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ!

Öte yandan Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle; Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Anadolu Kavağı-Üsküdar, saat 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve saat 07.05 Sarıyer-Eminönü hatlarında ikinci bir duyuruya kadar sefer yapılmayacağını duyurmuştu.