İzmir Emekliler Platformu: Gerçeklerimiz ağır, TÜİK'in yalanları hafif

Platform adına yapılan açıklamada, Karşıyaka'da kurulan "Kara Gün Terazisi"nin halkın yaşadığı ekonomik zorlukları simgelediği belirtilerek, "Tam 9 gündür Karşıyaka'da, devasa pankart görselindeki Kara Gün Terazisi'nin önünde sessizliğimizle bir çığlık yükseltiyoruz. Bu süre zarfında bekledik, gözlemledik; çünkü biliyorduk ki 'Kara Gün' sadece kapımızda değil, soframızdaydı. Ve bugün, bu sessizliği bozuyoruz" denildi.

Açıklamada, hayat pahalılığına dikkat çekilerek, "Gerçeklerimiz ağır, TÜİK'in yalanları hafif" ifadeleri kullanıldı. Bir yanda emeklilerin geçim mücadelesi verdiği, diğer yanda ise kamu kaynaklarının farklı alanlara harcandığı öne sürülen açıklamada, "Bir yanda emeklimiz ekmek kuyruğunda, diğer yanda NATO Zirvesi için ülkede harcanan milyarlar... Bu tablo, bir tercih tablosudur. Gerçek enflasyon mutfağımızı yakarken, halkın bütçesini savunma sanayii ve şatafatlı diplomatik masalara gömenlere sesleniyoruz: Biz barış istiyoruz, biz insanca yaşamak istiyoruz, biz silah değil ekmek istiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Platform, eylem alanındaki "Kara Gün Terazisi"nin bir kefesinde doğalgaz, kira, ekmek ve temel yaşam giderlerinin, diğer kefesinde ise TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının bulunduğunu belirterek, "Bakın; bu kefe havada kalıyor. Çünkü yalanlar, hayatın gerçekliği karşısında her zaman hafiftir. Onlar rakamları düşük gösterebilirler, ancak boş tencerelerimizin sesini, faturalarımızın yakıcılığını ve bu ülkenin emeklilerinin vicdanını asla gizleyemezler" açıklamasını yaptı.

Emekliler, taleplerini ise şu sözlerle sıraladı: "TÜİK'in masa başı oyunlarına değil, halkın gerçek enflasyonuna göre maaş zammı istiyoruz. Milyarların NATO zirvelerine, silahlanmaya ve faize değil; halkın bütçesine, emekliye ve sosyal devlete aktarılmasını talep ediyoruz. İnsanca yaşamak bir lütuf değil, anayasal bir haktır."

Açıklamanın sonunda platform, "Bu terazi bundan sonra sokaklarda hep olacak; herkesin gerçekleri görmesi için. Bizler bu 'Kara Gün'den umutsuzluğa değil, daha güçlü bir örgütlü mücadeleye uyanıyoruz. Hakkımızı alana kadar susmayacağız" mesajını verdi.