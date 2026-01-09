İzmir Gazeteciler Cemiyeti: 10 Ocak mücadele günüdür

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın açıklaması yayımlandı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Gazeteciler, bugün ağır bir ekonomik, mesleki ve demokratik kuşatma altında görev yapmaya çalışmaktadır. Basın özgürlüğü her geçen gün daha fazla baskı altına alınırken; gerçekleri kamuoyuna ulaştırma sorumluluğunu taşıyan gazetecilerin emeği değersizleştirilmektedir. Meslektaşlarımız asgari ücret düzeyinde maaşlara mahkum edilmekte, fazla mesai ve sosyal haklar yok sayılmaktadır. Öte yandan gazeteciler; soruşturmalar, davalar, gözaltılar ve hedef göstermelerle de susturulmak istenmektedir. Eleştirel ve bağımsız gazetecilik cezalandırılırken, halkın haber alma hakkı da doğrudan ihlal edilmektedir. Bağımsız medya kuruluşları ise artan maliyetler karşısında ayakta kalma mücadelesi vermektedir. Bu koşullar altında 10 Ocak’ı bir bayram olarak kutlamamız mümkün değildir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü; haklarımızı, mesleğimizin onurunu ve basın özgürlüğünü savunduğumuz bir mücadele günüdür. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak; Hasan Tahsin’den devraldığımız bağımsız gazetecilik mirasına sahip çıkmaya, basın meslek ilkelerinden taviz vermeden gerçeğin peşinde yürümeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.