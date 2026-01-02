İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden Murat Ağırel için çağrı

Yazarımız Murat Ağırel’in kendisi ve çocuklarını hedef alan tehdit ve hakaretler nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine İzmir Gazeteciler Cemiyeti, savcıları göreve çağırdı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Gazeteci Murat Ağırel, iki yıldır sistematik biçimde hedef alındığını; kendisine ve ailesine yönelik ağır tehditler aldığını, bu tehditlerin artık çocuklarına kadar uzandığını kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu durum yalnızca bir gazetecinin değil, doğrudan basın özgürlüğünün ve toplumun haber alma hakkının hedef alındığını göstermektedir. Gazetecilik, kamu adına soru sorma, gerçeği ortaya çıkarma ve karanlıkta bırakılmak istenenleri görünür kılma mesleğidir. Bu mesleği icra edenlerin tehdit edilmesi, sindirilmeye çalışılması, susturulmak istenmesi kabul edilemez. Ancak daha da vahimi; hiçbir şekilde sorumluluğu, ilgisi ve dahli olmayan çocukların hedef haline getirilmesidir. Çocuklar hiçbir tartışmanın, hiçbir hesaplaşmanın, hiçbir kirli tehdidin parçası olamaz. Bir gazeteciyi yaptığı haberler nedeniyle ailesiyle birlikte korkutmaya çalışmak, açık bir suçtur. Bu, yalnızca bireysel bir saldırı değil; hukuka, demokrasiye ve basın özgürlüğüne yönelmiş organize bir gözdağıdır. Bu tür tehditler karşısında sessiz kalmak, suça ortak olmak anlamına gelir. İzmir Gazeteciler Cemiyeti olarak altını bir kez daha çiziyoruz ki, gazetecilere yönelen her tehdit, toplumun gerçekleri öğrenme hakkına yönelmiş bir saldırıdır. Murat Ağırel yalnız değildir. Yetkililer, açıkça suç teşkil eden bu tehditlere karşı derhal harekete geçilmeli, sorumlular tespit edilerek yargı önüne çıkarılmalıdır. Murat Ağırel’in ve tehdit altındaki tüm meslektaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.