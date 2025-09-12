İzmir ile Çin deniz ulaşımında iş birliği yapacak

Çin Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti, Vali Yardımcısı ve Parti Grubu Üyesi Ke Jixin ve beraberindeki heyet, iki kent arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve olası iş birliği alanlarının değerlendirilmesi için İzmir’e geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni de ziyaret eden heyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır Egemenlik Evi Toplantı Salonu’nda ağırladı. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İZDENİZ Genel Müdürü Gökhan Marım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz da hazır bulundu.

“ÇİN’DEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “İlettiğiniz her türlü görüş ve tecrübe paylaşımı bizim için büyük önem taşıyor. Konuya hâkim, donanımlı bir ekibimiz mevcut. Çin’deki gelişmeleri dikkatle takip ediyor, bu gelişmelerin ne denli hızlı ve önemli olduğunu görüyoruz. Toplumumuzda Çin’e karşı güçlü bir sempati söz konusu. İzmir, sizler için ve olası iş birlikleri açısından son derece isabetli bir tercih olacaktır. Geleceğe yönelik projeleri değerlendirmekteyiz. Ancak hâlihazırda iki temel başlık önceliğimiz arasında yer alıyor. Katı atık yönetimi ve su temini. Bu alanlarda sizlerden gelecek çözüm odaklı önerileri memnuniyetle değerlendirmek isteriz. En kısa sürede tekrar bir araya gelmeyi arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

KE JİXİN: İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ ÇOK DAHA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ

Zhejiang Eyaleti Halk Hükümeti Vali Yardımcısı ve Parti Grubu Üyesi Sayın Ke Jixin, İzmir ile Zhejiang arasında ulaşım ve lojistik alanlarında ileriye dönük iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Jixin, “Ana hedefimiz, ulaşım ve ulaştırma alanlarındaki stratejik iş birliği imkanlarını değerlendirmek ve bu çerçevede iki şehir arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir. Zhoushan Limanımızdan İzmir’e doğrudan deniz taşımacılığı, her ne kadar sınırlı düzeyde olsa da, halihazırda mevcuttur. İzmir’i daha yakından tanımak, ulaşım altyapınızı, lojistik sistemlerinizi ve bu alandaki işletmelerinizi daha iyi anlamak bizim için büyük önem taşıyor. Bu ziyaretimizin temel amacı, mevcut iş birliğimizi nasıl daha ileriye taşıyabileceğimizi değerlendirmektir” ifadelerini kullandı. Ke Jixin ayrıca, Zhejiang ile İzmir arasında güçlü bir iş birliği ivmesi yakalanabileceğini vurgulayarak, özellikle limanlar, ulaştırma altyapısı ve denizcilik hatlarının artırılması konularında somut adımlar atmayı arzu ettiklerini belirtti.

İZMİR’İN DENİZ ULAŞIMI VE YÜK TAŞIMA LİMANLARI ANLATILDI

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz ve İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, İzmir’in limanları ve deniz ulaşımına dair sunum yaptı. İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Işıkhan Güler, kentin deniz ulaşım envanteri ve deniz ulaşımının ne şekilde çalıştığını anlattı. Güler, İzmir Körfezi özelinde kurulmasını planladıkları tekne bağlama yerlerinden de bahsetti. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) Mavi Büyüme Politikaları Birim Başkanı Dr. Saygın Can Oğuz ise Alsancak Limanı başta olmak üzere, Aliağa’da bulunan yük taşıma limanları ve kentin diğer limanları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Limanların potansiyelinin nasıl daha fazla kullanılabileceğini anlatan Oğuz, karşılıklı çalışılabileceğini ifade etti.