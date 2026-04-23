İzmir’in başkanları 23 Nisan dolayısıyla koltuklarını çocuklara devretti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu temsili olarak İZBB Çocuk Meclisi üyesi Meryem Günay ve Aras İpek’e devretti. Günay, “Güvende yaşamak, mutlu büyümek istiyoruz” derken; İpek de “Okul saldırılarında çocukların ölmemesini sağlamalıyız” diye konuştu.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit de başkanlık koltuğunu 80. Yıl Orhangazi İlkokulu öğrencisi Defne Seyhan’a devretti.

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, başkanlık koltuğunu da 2. sınıf öğrencisi Adasu Yaşasın’a bıraktı.

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da bu yıl başkanlık koltuğunu üç öğrenciye birden devretti. TAKEV İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Berk Güray ile Mehmet Hikmet Kaşerci Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri 11 yaşındaki Ada Ekici ve Kemal Asaf Bağatır, temsili olarak başkanlık görevini üstlendi.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık ise koltuğunu ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Ege Ersöz’e devretti. Çevrenin korunmasından kuraklıkla mücadeleye, güvenli park alanlarından kütüphanelere, spor tesislerinden sokak hayvanlarının korunmasına kadar birçok konuda fikirlerini dile getiren minik başkan, daha yeşil bir kent için ağaçlandırma çalışmalarının artırılması yönünde talimat verdi.