İzmir’in geleceği için tarihi buluşma: İzmirMeets başlıyor

Her yılın öne çıkan başlıklarının seçildiği bir konseptle hayata geçirilen “İzmirMeets” etkinliği, bu yıl “Teknoloji ve İnovasyon” temasıyla 19 Kasım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak. Geleceğin dünyasını bugünden şekillendirmek isteyen liderleri, girişimcileri ve düşünce önderlerini bir araya getirmeyi hedefleyen zirve, teknolojiyle dönüşen iş dünyası dinamiklerini keşfetmek, yeni fırsatları tartışmak ve dönüşüm sürecinde yol gösterici çözümler sunmak için güçlü bir platform oluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, geleceğin dünyasının konuşulacağı etkinlik için basın toplantısı yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı iş birliğinde düzenlenecek etkinlik, İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

“İZMİR, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ALANINDA KARARLILIKLA YÜKSELİYOR”

Üçüncü İzmirMeets buluşmasında şehircilikten spora, enerjiden girişimciliğe ve medyaya kadar teknolojiyle dönüşen yaşamın farklı alanlarını, alanında uzman isimlerle tartışacaklarını kaydeden Başkan Tugay, bir günlük programda altı ana oturum ile geleceğin dünyasını konuşacaklarını belirtti. İzmirMeets’in, her yıl çağın öne çıkan bir başlığını ele alarak İzmir’in potansiyelini, üretkenliğini ve yenilikçi gücünü görünür kılan bir platform haline geldiğini vurgulayan Başkan Tugay, “İzmir, bugün sadece Türkiye’nin üçüncü büyük kenti olmasının çok ötesinde aynı zamanda yenilikçi düşüncenin, girişimciliğin ve teknolojik gelişimin de güçlü merkezlerinden biri haline gelmiş bir şehir. Kentimizde 10 üniversite ve 190 bini aşkın öğrencimiz var. 5’i faal olmak üzere 6 teknoloji geliştirme bölgemizde 600’den fazla firma ve 5 bini aşkın çalışan üretim yapıyor. 99 Ar-Ge merkezi ve 24 tasarım merkeziyle İzmir, Türkiye’deki Ar-Ge kapasitesinin yüzde 8’ine sahip. Son üç yılda kentimizden bin 350 patent başvurusu yapılmış, 400’den fazlası da tescillenmiş durumda. İzmirli girişimcilerin aldığı yatırım miktarı, 2020’de yalnızca 330 bin dolarken, 2023’te 17 milyon dolara yükseldi. Bu tablo, İzmir’in teknoloji ve inovasyon alanında kararlılıkla yükseldiğini gösteriyor. Belediye olarak biz de bu yükselişi destekleyecek adımlar atıyoruz” diye konuştu.

“DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN BULUŞTUĞU YER”

İzmir Planlama Ajansı ve İzmir Teknoloji ve İnovasyon AŞ iş birliğiyle hazırlanan Yapay Zekâ Eylem Planı’nın, kentin dijital dönüşümünü yönlendiren stratejik bir rehber niteliğinde olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ulaşım, atık, afet ve enerji yönetiminde yapay zekâ tabanlı uygulamaları yaygınlaştırıyor; veriye dayalı, şeffaf ve verimli bir yönetim anlayışını güçlendiriyoruz. Öte yandan İzmir, Türkiye’nin rüzgâr enerjisi kapasitesinin yüzde 16’sını ve güneş enerjisinin yüzde 3’ünden fazlasını tek başına karşılıyor. Bu da İzmir’in yalnızca dijital değil, yeşil dönüşümün de öncüsü olduğunu gösteriyor. İzmirMeets 2025, dijital ve yeşil dönüşümün buluştuğu bir yer olacak. Burada sadece bugünü değil, geleceği konuşacağız. Fikirleri değil, çözümleri paylaşacağız. İzmir’in girişimcileri, gençleri, bilim insanları ve yatırımcıları burada bir araya gelecek. Kentimizin bilgi, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı geleceğine ışık tutacak; yeni iş birliklerine ve ortak çözümlere zemin hazırlayacağız. İzmir’i yeniliğin, üretimin ve geleceğin başkenti yapma hedefimiz doğrultusunda, 19 Kasım’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde gerçekleşecek buluşmamıza tüm İzmirlileri davet ediyoruz.”

TÜRKİYE VE İZMİR’İN POTANSİYELİNE DİKKAT ÇEKTİ

İnovasyon ve teknolojinin, yeni çağın en sihirli iki alanı olduğunu ifade eden Başkan Tugay, “İnovasyonun, Türkiye’de çok yakında hızlıca herkesin gündeminde olacağına emin olun. İnovasyonun bir kültür olduğunu, bu kültürün toplumun tüm kesiminde var olması gereken bir değer olduğunu bilmeliyiz. Biz aslında İzmir’in kendi insanlarıyla, bilgi ve birikimleriyle ve gençleriyle her türlü gelişimi sağlayabileceğini düşünüyoruz. Dünyanın gelecek vaat eden ülkeleri arasında Türkiye’nin 3. sırada olduğu ile ilgili bir Birleşmiş Milletler çalışması var. Türkiye’nin, İzmir’in potansiyelinin farkında olmak lazım” sözlerine yer verdi.

“İZMİR İÇİN TARİHİ BİR BULUŞMA”

İnovasyonun kültür olarak en zor var olacağı alanlardan birinin de kamu kurumları olduğunu, kamu kurumlarının değişime fazla açık olmadığını dile getiren Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak çok yoğun bir şekilde kurum için inovasyon kültürünü geliştirip yerleştirme çabasındayız. İzmirMeets bu anlamda da şehrimizde farkındalık sağlayacak. Etkinliğimize önemli ve değerli konuklar gelecek. Onların dünyada inovasyon ve teknoloji ile ilgili anlatacakları bizim de gençlerimize, bu alanda çalışan özel sektör temsilcilerine, bilim insanlarına, akademisyenlere rehber olacağını; akıllarında yeni pencereler açacağını düşünüyorum. İzmir için tarihi bir buluşma olacak. Bu herhangi bir buluşma değil, İzmir’in geleceği ile ilgili önemli bir buluşma” dedi.

“İZMİRMEETS, BİR ETKİNLİĞİN ÖTESİNDE”

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de “İzmir’imiz bin yıllardır denizlere açılan ufkuyla, yeniliğe her zaman açık insanlarıyla, düşünce ve üretim kültürüyle coğrafyamızın öncü güçlerinden biri oldu. İnsanımızla, kültürümüzle, ekonomimizle, geleceğe yön veren bir kentiz. Bu durum bizler için bir varoluş biçimi. Her zaman ileriyi düşünen bir kent olduk. İzmir, tarihi boyunca olmayacak deneni yapan insanlardan kurulu bir yerleşim olarak, Anadolu’nun vizyon merkezi görevini yerine getirdi. Bugün elimizdeki güç, sadece coğrafyamızın güzelliği değil, insanımızın üretkenliği, gençlerimizin hayal gücü ve ortak aklın enerjisi. İşte bu güç, bizi yeni bir İzmir markası ortaya yaratmaya yöneltti; İzmirMeets… İzmirMeets, bir etkinliğin ötesinde, dünyayı dinleme ve İzmir’in kendini dünyaya anlatma biçimi olacak” diye konuştu.

“ÖNCÜ ŞEHİR İZMİR”

Her yıl farklı bir tema etrafında şekillenecek buluşmaların, sadece sektörleri değil, düşünce biçimlerini de dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Mahmut Özgener, şöyle konuştu: “2025 yılı temamız ‘Teknoloji ve İnovasyon’, İzmir’in bugünkü eğilimlerini değil, gelecekteki yerini de tarif ediyor. Etkinliğimizde, geleceğin dünyasını bugünden şekillendiren liderler, girişimciler, akademisyenler ve vizyoner gençler bir araya gelecek. İzmirMeets sahnesine çıkan her konuşmacı, sadece bilgi değil, bir hayal, bir çağrı, bir miras bırakacak. İzmirMeets’in her detayı bu kentin ruhundan doğdu. Logomuzda İzmir’in simgesi ‘35’ rakamı, kentin canlı sokaklarını süsleyen begonvillerin rengiyle buluştu. Kentimizin ekonomisi, 100’ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkeziyle büyüyor. Start-up ekosistemimiz sadece fikir değil, çözüm üretiyor. Üniversitelerimiz gençlerin geleceği inşa ettiği merkezler haline geliyor. Bu tablo, İzmir’in artık sadece bir katılımcı kent değil, bir öncü şehir olduğunun göstergesi. Bu yılki İzmirMeets’in ana felsefesi, teknolojiye anlam katan insanları bir araya getirmek. Organizasyon, gençlerimize, onların özgür düşünebilen ve hayal kurabilen zihinlerine yatırım olacak. Küresel ekonomilerin daraldığı, dönüşümün hızlandığı bu dönemde İzmir bir kez daha yol gösteren şehir rolünü üstlenecek. İzmirMeets, bu vizyonun ilk somut adımı.”

“KATMA DEĞER ÜRETMEK İÇİN BU YOLA ÇIKTIK”

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt ise “İzmirMeets, üç aydır üzerine çalıştığımız bir proje. Teknolojinin geldiği noktayı artık hepimiz biliyoruz. Biz de buradan hareketle şehrimize ne kadar faydalı oluruz, ne kadar katma değer üretebiliriz, ne kadar değer katabiliriz diye yola çıktık. İzmirMeets, geleneksel hale gelecek ve her sene farklı bir tema olacak. Böyle bir projeye ön ayak oldukları için Başkan Tugay ve Başkan Özgener için teşekkür ederim” dedi.

GELECEK KONUŞULACAK

İzmirMeets’te “Şehircilikte Gelecek”, “Verinin Geleceği, “Sporda Gelecek”, İzQ ile Girişimcilikte Gelecek”, “Enerjide Gelecek”, “AI ile Güçlen” ve “Gelecekte Yeni Medya” konuları konuşulacak. Cüneyt Özdemir Medya Teknoloji Danışmanı ve Sunucu Çiçek Çizmeci Devge ve AU INOVA Araştırma Merkezi ve INOVA NeuroLab Direktörü Doç. Dr. Dicle Yurdakul moderatörlüğünde yapılacak oturumlarda TikTok Türkiye ile Orta ve Güney Asya İş Geliştirme Başkanı Barış Aldanmaz, Scoutium Yönetici Ortağı Ali Akçay, EY Türkiye Data ve Analiz Lideri Serter Baltacı, TBS Investment & Management Company Partneri Tunç Berkman, Sportrada Türkiye Ülke Müdürü Bahadır Ertangün, İnovasyon & Teknoloji Danışmanlığı Lideri, TMT Sektör Lider, KPMG Türkiye Şirket Ortağı Gökhan Mataracı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, İzmir Planlama Ajansı Başkanı Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı, İzQ Yönetim Kurulu Üyesi Alp Avni Yelkenbiçer olacak.