İzmir’in işgali ve Hasan Tahsin anılacak

İzmir'in işgali sırasında 15 Mayıs 1919'da düşmana ilk kurşunu sıkarak Milli Mücadele'nin meşalesini yakan Şehit Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 107. yıl dönümünde kentte düzenlenecek çeşitli programlarla anılacak.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) saat 11.00'de Konak Atatürk Meydanı'nda bulunan İlk Kurşun Anıtı önünde "Kurtuluşa Giden Yolun Neferi Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i Anıyoruz" şiarıyla anma töreni düzenleyecek.

Törenin ardından İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Hasan Tahsin ve Milli Kahramanları Yaşatma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği "Hasan Tahsin Şiir Yarışması Ödül Töreni", 14.00 - 16.00 saatleri arasında İktisat Kongresi Salonu'nda yapılacak. Kültür ve tarih bilinciyle hazırlanan bu özel törende, kahraman gazetecinin anısını yaşatmak için yazılan şiirler okunacak ve yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek.